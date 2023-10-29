Закончил ли Банк Канады с повышением ставок?

Банк Канады вчера дал понять, что готов снова повысить процентные ставки, если потребуется, но его признание того, что экономика существенно замедляется, является положительным знаком, по словам заместителя главного экономиста Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) Бенджамина Тала.

Центральный банк оставил свою процентную ставку без изменений второй месяц подряд в своем решении от 25 октября, сохранив эту определяющую тенденцию ставку неизменной на уровне 5,0%, а также подчеркнув, что возможны дальнейшие повышения ставок.

Тем не менее, его оптимистичный тон на рынке труда – где он заявил, что количество вакансий и рост занятости снижаются – говорит о том, что он считает, что может позволить себе оставить ставки на прежнем уровне, если не произойдет серьезных негативных изменений, согласно Талу.

“В целом, я думаю, что это решение не является большим сюрпризом. Это банк, который готов снова привлечь средства, если потребуется. В центре внимания – инфляция, в центре внимания – рынок труда, но они признают, что прошлые повышения процентных ставок влияют на экономику”.

10 повышений процентных ставок центральным банком с марта 2022 года, которые привели к повышению базовой ставки на 475 базисных пунктов, “ослабляют экономическую активность и снижают ценовое давление”, говорится в заявлении банка в среду.

Тем не менее, инфляция остается серьезной проблемой, и Банк отмечает, что его предпочтительные показатели базовой инфляции, по-видимому, не снижаются. Он по–прежнему ожидает, что инфляция индекса потребительских цен (ИПЦ) достигнет целевого уровня в 2% в 2025 году, но в следующем году, по прогнозам, инфляция будет выше, чем ожидалось ранее, и составит в среднем около 3,5% до середины следующего года.

Тал сказал, что Банк, вероятно, придерживается в основном предостерегающего тона в отношении инфляции, поскольку текущие тенденции вряд ли убедят его в необходимости дальнейшего повышения ставки.

“Я не думаю, что на данный момент они готовы повышать процентные ставки по этому поводу”, – сказал он. “Я думаю, они понимают, что это запаздывающий показатель, и требуется время, чтобы он замедлился. [Они] полностью сосредоточены на рынке труда, и есть явные признаки того, что рынок труда напряжен и начинает двигаться в правильном направлении.

“Если вы посмотрите на уровень увольнений, если вы посмотрите на вакансии, они сокращаются очень быстро, поэтому я думаю, они понимают, что это всего лишь вопрос времени, когда это отразится на рынке труда и давлении на заработную плату. Я думаю, что на данный момент они готовы подождать, но на своем языке они не могут вам этого сказать. Что касается языка, то им придется оставаться ястребиными”.

Tal и CIBC полагают, что Банк Канады начнет снижать ставки в середине 2024 года, и что его базовая ставка, вероятно, в конечном итоге составит около 3% к концу 2025 года.

Пауза Банка в повышении ставок в начале этого года вызвала некоторое оживление на национальном рынке жилья, которое было быстро подавлено последовательным повышением ставок в июне и июле.

По словам Тала, повторение маловероятно, несмотря на то, что его ставка оставалась неизменной в течение последних двух анонсов.

“Честно говоря, я не вижу всплеска активности”, – сказал он. “Я думаю, что между первой паузой, которая была в январе этого года, и этой паузой все будет по-другому. Я думаю, что рынок достаточно пострадал от этого повышения процентных ставок”.

Банк подчеркнул влияние на экономику резкого увеличения численности населения Канады, которое, по его словам, помогает ослабить давление на рынке труда в определенных секторах, а также способствует росту потребления и спроса на жилье.

“Вопрос в том, вызывают ли новые иммигранты и вновь прибывшие инфляцию или нет”, – сказал Тал. “С одной стороны, они увеличивают предложение рабочей силы и, следовательно, снижают давление на заработную плату. С другой стороны, они потребляют.

“Я думаю, что в целом они являются инфляционными за короткий период времени, и Банк Канады знает, что мы были бы в рецессии без увеличения иммиграции. Поэтому они должны признать этот очень важный вклад ”.

В целом, сказал Тал, несмотря на постоянно агрессивную позицию Банка в отношении перспектив дальнейшего повышения ставок, его октябрьское заявление содержало некоторые обнадеживающие признаки того, что конец, возможно, близок.

“В конце концов, мы должны помнить, что это предвзятый банк, поэтому формулировки будут ястребиными, независимо от того, что они делают”, – сказал он. “Но они начали указывать на то, что экономика замедляется, что хорошо [и] очень важно. Это признак того, что они знают, что это всего лишь вопрос времени”.

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