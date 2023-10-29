В Канаде будут отслеживать на границе подозреваемого в стрельбе в штате США Мэн

Пограничная служба Канады оповестила своих сотрудников на границе с США, что в страну может попытаться проникнуть “вооруженный и опасный” злоумышленник – подозреваемый в убийстве 18 человек в американском штате Мэн.

Пограничная служба заявила, что сотрудничает с канадскими и американскими правоохранительными органами для “защиты границы Канады от любых угроз или попыток незаконного проникновения”. Предупреждение с формулировкой “вооружен и опасен – с оружием наготове” отправили всем сотрудникам службы. Из американского штата Мэн в канадскую провинцию Нью-Брансуик можно попасть через 18 пунктов въезда, а в Квебек – через шесть. Все погранпункты, несмотря на ситуацию со стрельбой в США, остаются открыты, указывает агентство.

Мэр приграничного канадского города Сент-Стивен Аллан Макичерн сообщил агентству, что американские правоохранители установили на своей стороне контрольно-пропускные пункты и проверяют автомобили перед выездом в Канаду. “На канадской стороне тоже дежурят офицеры. Мы оповестили население через нашу систему оповещения”, – добавил он.

Как информировала губернатор штата Мэн Джанет Миллс, 25 октября в Льюистоне убили 18 человек, еще 13 получили ранения. Подозревается в преступлении 40-летний Роберт Кард, который, согласно сведениям ABC, является инструктором по обращению с огнестрельным оружием. По данным полиции, у него были проблемы с психикой.

Преступник скрывается, автомобиль, на котором он передвигался, нашли в соседнем населенном пункте Лисбон.