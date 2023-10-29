Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Канаде будут отслеживать на границе подозреваемого в стрельбе в штате США Мэн
Canada

В Канаде будут отслеживать на границе подозреваемого в стрельбе в штате США Мэн

Виктория Христова Окт 29, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 7 Просмотров

Пограничная служба Канады оповестила своих сотрудников на границе с США, что в страну может попытаться проникнуть “вооруженный и опасный” злоумышленник – подозреваемый в убийстве 18 человек в американском штате Мэн. 

 

Пограничная служба заявила, что сотрудничает с канадскими и американскими правоохранительными органами для “защиты границы Канады от любых угроз или попыток незаконного проникновения”. Предупреждение с формулировкой “вооружен и опасен – с оружием наготове” отправили всем сотрудникам службы. Из американского штата Мэн в канадскую провинцию Нью-Брансуик можно попасть через 18 пунктов въезда, а в Квебек – через шесть. Все погранпункты, несмотря на ситуацию со стрельбой в США, остаются открыты, указывает агентство.

Мэр приграничного канадского города Сент-Стивен Аллан Макичерн сообщил агентству, что американские правоохранители установили на своей стороне контрольно-пропускные пункты и проверяют автомобили перед выездом в Канаду. “На канадской стороне тоже дежурят офицеры. Мы оповестили население через нашу систему оповещения”, – добавил он.

Как информировала губернатор штата Мэн Джанет Миллс, 25 октября в Льюистоне убили 18 человек, еще 13 получили ранения. Подозревается в преступлении 40-летний Роберт Кард, который, согласно сведениям ABC, является инструктором по обращению с огнестрельным оружием. По данным полиции, у него были проблемы с психикой.

Преступник скрывается, автомобиль, на котором он передвигался, нашли в соседнем населенном пункте Лисбон.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*