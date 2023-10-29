Правительство Канады сообщило о дефиците бюджета в $4,3 млрд

Дефицит бюджета составил $4,3 млрд в период с апреля по август, сообщило министерство финансов Канады в ежемесячном сообщении о финансовом мониторинге.

Отмечается, что это сопоставимо с профицитом в $3,9 млрд, наблюдавшемся в том же периоде 2022-23 финансового года.

Государственные доходы страны увеличились на $2,4 млрд (1,4%), в основном за счет более высоких процентных и других неналоговых поступлений. В то же время расходы увеличились на $7,4 млрд (4,8%). На 27,7%, до $4,1 млрд выросли расходы по государственному долгу — также в основном из-за повышения процентных ставок.

Чистые актуарные убытки снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $0,9 млрд, или 22,7%.

Напомним, за время правления премьер-министра Канады Джастина Трюдо бюджет страны вырос на $151 млрд.

В 2014–15 финансовом году расходы федерального правительства Канады составили $280,4 млрд. В ценах 2023 года это около $345,5 млрд. В 2023–24 году расходы запланированы на уровне $496,9 млрд.

В соответствии с планом министра финансов Канады Христи Фриланд, в ближайшие годы расходы продолжат рост до $555,7 в 2027–28 году. В 2014–15 году расходы на программы правительства (все расходы кроме сборов за госдолг) составили 12,8% ВВП. Сейчас это более 16%.

Отмечается, что за время правления Трюдо число госслужащих выросло на 31%, то есть было набрано почти 80 тыс. новых чиновников.

Отмечается, что бюджет Канады стабильно дефицитный, а федеральный долг вырос до $1,2 трлн. На момент прихода к власти Трюдо и его команды долг составлял $612,3 млрд. Долг сильно вырос в период борьбы с эпидемией коронавируса: дефицит бюджета в 2020–2021 годах составил $327 млрд.

Как сообщает телеканал, правительство Трюдо увеличило пособия на ребенка, создало национальную программу ухода за детьми, увеличило гарантированные доходы для обедневших пожилых людей и выплатило миллиарды долларов на программы для коренных народов. В то же время был подняты налоги, в частности, ставки подоходного налога для тех, кто больше зарабатывает.