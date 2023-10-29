Власти Канады призвали граждан воздержаться от поездок в Ливан

Власти Канады призвали канадских граждан воздержаться от поездок на территорию Ливана из-за угрозы безопасности.
Об этом говорится на сайте правительства Канады.
«Избегайте любых поездок в Ливан из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью, гражданских беспорядков, возросшего риска террористических атак», — говорится в заявлении.
Кроме того, правительство Канады призвало граждан избегать такие поездки из-за «продолжающегося вооружённого конфликта с Израилем».
Ранее МИД Нидерландов рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на территорию Ливана из-за роста напряжённости в регионе.
С аналогичными рекомендациями к гражданам обратился МИД Великобритании.
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