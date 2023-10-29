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Новости Власти Канады призвали граждан воздержаться от поездок в Ливан
Фото: https://trafaret-decor.ru/

Власти Канады призвали граждан воздержаться от поездок в Ливан

Виктория Христова Окт 29, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 16 Просмотров

Власти Канады призвали канадских граждан воздержаться от поездок на территорию Ливана из-за угрозы безопасности.

 

Об этом говорится на сайте правительства Канады.

«Избегайте любых поездок в Ливан из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью, гражданских беспорядков, возросшего риска террористических атак», — говорится в заявлении.

Кроме того, правительство Канады призвало граждан избегать такие поездки из-за «продолжающегося вооружённого конфликта с Израилем».

Ранее МИД Нидерландов рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на территорию Ливана из-за роста напряжённости в регионе.

С аналогичными рекомендациями к гражданам обратился МИД Великобритании.

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