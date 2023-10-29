KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека START – Фильм «Я – богиня». Премьера!

Видеотека START представляет новый фильм «Я – богиня». Главная героиня ленты – школьная учительница по имени Лена. В свой день рождения она узнаёт, что супруг изменяет ей. На следующий же день она устраивает драку с коллегой и теряет работу. Лена понимает, что пришло время кардинально менять свою жизнь. Она соглашается на уговоры подруги и всё-таки идёт на женский тренинг. Несмотря на довольно странные и резкие методы личностного роста, Лена начинает замечать видимый прогресс: у неё появляются состоятельный поклонник, силы не подстраиваться под окружающих и новый взгляд на жизнь. Сможет ли она навсегда изменить себя?

Видеотека Premier – Комедийный сериал «Бедный олигарх 2». Финал сезона!

Видеотека Premier предлагает посмотреть финал комедийного сериала «Бедный олигарх» с Владимиром Сычевым и Максимом Лагашкиным в главных ролях. В центре внимания оказывается олигарх по имени Виктор, жизнь которого буквально в одно мгновение переворачивается с ног на голову: его счета блокируются, на собственность накладывается арест, а все его консультанты перестают с ним общаться. Единственный, кто остаётся с ним, это его верный помощник – камердинер Адам. Вместе им придётся находить еду и доставлять её домой сквозь толпы журналистов, подрабатывать таксистами на Ferrari и делать всё возможное, чтобы прокормиться. Казалось бы, жизнь рушится, однако для Виктора это станет настоящим перерождением.

Видеотека more.tv – Сериал «Политех». Премьера!

В видеотеке more.tv стартует новый сериал под названием «Политех». Главный герой – школьник Глеб, который мечтает попасть в популярную киберспортивную команду. Чтобы добиться своей цели, он решает бросить школу и перевестись в третьесортный колледж, где никто толком ничему и не учит. Таким образом он хочет убить двух зайцев одним выстрелом: обеспечить себе наличие образования для родителей и выделить больше времени на тренировки. Казалось бы, план идеален. Только вот в колледж внезапно приезжает директриса из столицы. В попытке перезапустить карьеру и вернуться в Москву, амбициозная айтишница намерена вывести третьесортный колледж в образовательный топ страны.

Видеотека START – Фильм «Грозный папа»

Видеотека START представляет семейный фильм Карена Оганесяна «Грозный папа». В центре внимания оказывается Иван Грозный, который в пылу ярости ранит сына. Надеясь спасти отпрыска, он пытается отправиться в прошлое, но попадает в далёкое будущее – в 2022 год. В секретном подземелье монарх знакомится с Ромой и Полей Осиповыми – детьми археолога-неудачника, которым предстоит стать гидами Грозного в современном мире и помочь ему вернуться в своё время. Главные роли в картине сыграли: Кирилл Кяро, Евгений Гришковец, Игорь Верник, Елена Сафонова.

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