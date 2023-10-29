В Канаде выделили $15 млн на общеканадскую библиотеку генов

$15 млн выделили власти Канады на создание общеканадской библиотеки генов, 27 октября сообщила пресс-служба правительства Канады.

Утверждается, что целью создания библиотеки является необходимость изучить геном канадцев для борьбы с генетическими мутациями, вызывающими различные заболевания, наследственными заболеваниями и борьбы с вирусами. В частности, планируется изучить ДНК групп людей, имеющих хронические заболевания.

«Несмотря на исследовательский потенциал Канады и множество авторитетных геномных лабораторий, не существует национальной базы данных или стратегии по сбору, хранению и доступу к канадским геномным данным на справедливой, безопасной и устойчивой основе», — описала пресс-служба причины создания библиотеки.

Финансирование осуществляют Канадские институты исследований в области здравоохранения (CIHR) в рамках Национальной стратегии правительства Канады по лекарственным средствам для лечения редких заболеваний.

Библиотека была задумана в рамках стратегического партнерства между CIHR, Genome Canada, Альянсом цифровых исследований Канады и CGEn, национальной платформой Канады для геномного секвенирования и анализа. Она, в частности, нужна для исследования генома коренных народов Канады.

Располагаться библиотека будет на базе CGEn, который включает в себя Центр генома Макгилла при университете Макгилла в Монреале, Центр прикладной геномики при больнице для больных детей (SickKids) в Торонто и Центр геномных наук Майкла Смита в университете Британской Колумбии в Ванкувере.