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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Экс-глава британского парламента Борис Джонсон решил стать телеведущим

Виктория Христова Окт 29, 2023 В Мире, Новости Оставить комментарий 50 Просмотров

Бывший глава британского парламента Борис Джонсон решил стать телеведущим на одном из телеканалов этой страны.

 

В своем видеообращении Джонсон заявил, что со следующего года будет вести на GB News авторскую программу политического толка.

По его словам, он присоединится к новому телеканалу GB News, руководство которого описало будущую программу политика, как «демонстрирующую мощь Британии во всем мире».

«Мои взгляды без прикрас на всё: как мы столкнулись со всеми этими трудностями до огромных возможностей, которые лежат перед нами», – рассказал Джонсон о будущем проекте.

Представители GB News добавили, что передача экс-премьера будет играть ключевую роль в освещении политических событий в мире.

В программе будут представлены «мои взгляды без прикрас на все», а также обсуждаться «как мы столкнулись со всеми этими трудностями» и «огромные возможности, которые лежат перед нами».

 

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