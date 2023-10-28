И опять отодвигаем стрелку часов назад. На целый час. В ночь с 4 на 5 ноября

В ночь с 4 на 5 ноября Канада переходит на так называемое “зимнее время”. Стрелки часов надо отодвинуть назад на час. Не перепутайте!

Как всегда в осеннюю пору, для всех жителей Квебека и Канады наступает пора изменений. Телеги ставим в амбары, налаживаем сани, точим их полозъя, прячем в чемоданы летние майки и шорты. И, конечно же, как всегда, переводим стрелки на “зимнее время”.

Операция по переводу стрелок всегда проходит в ночь с первой ноябрьской субботы на первое воскресенье. На сей раз, это ночь с 4 на 5 ноября. Как обычно, стрелки переводятся в 2 часа ночи, то есть, ровно в 2 часа они “останавливаются”, и через час вновь показывают 2 часа (Мистика и чудо!). И таким образом, солнышко будет вставать на час раньше, но и уходить с небосвода на час позже. Каждый день солнышка будет всё меньше, и, наконец, 22 декабря световой день достигнет минимума, после которого каждый день солнца над нашими головами будет на несколько минут больше.

Заметим, что традиция перевода стрелок существует в Канаде вот уже 115 лет – впервые переход на “зимнее время” свершился аж в 1908 году. Но интересно знать, что хотя, в принципе, стрелки переводятся назад или вперёд два раза в году по всей Канаде, отдельные районы решили сохранить постоянное время. Например, территория Юкона никогда не переходит на зимнее время, а в двух провинциях – Сасакчеване и в Британской Колумбии, некоторые районы постоянно придерживаются зимнего времени. В Саскачеване не переходят на летнее время большая часть городов и деревень, а Британской Колумбии лишь отдельные районы. Такое возможно благодаря законодательству Канады, согласно которому каждая провинция сама решает, как поступать в отношении часов и кому давать право на перевод стрелок.

К сожалению, двухразовые изменения не так уж безобидны. Многие исследователи считают, что сумятица, вызванная переводом стрелок, отрицательно влияет на душевное состояние граждан, а учёные из университета Турку в Финляндии пришли к выводу, что сердечные приступы иногда напрямую зависят от необходимости для организма приспосабливаться к новому распорядку дня. Возникают понятные проблемы с расписанием поездов и самолётов (надо учитывать пропавший или добавленный час), с продолжительностью рабочих смен, распределением ресурсов и т.д. и т.п. Все эти проблемы уже нашли технологические решения, но лучше бы вообще без них жить, так как обязательно кто-то опоздает на поезд весной или прибежит на вокзал на час раньше в ноябре (ну, на час раньше, ещё ничего, сумеет в Покемонов поиграть).

Но пока в Квебеке и на большей территории Канады время бежит назад или вперёд дважды в году. И в Парламенте никто вопрос об отмене распорядка не ставит.