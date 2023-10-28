О монреальской благотоворительной организации Chaînon, помогающей женщинам

Самое большое квебекское общество помощи женщинам, нуждающимся в немедленной поддержке.

Не все знают, что в Монреале существует благотворительная организация Le Chaînon, которая помогает женщинам, оказывшимся в трудной жизненной ситуации. Миссия этого известного общества, существующего вот уже более девяносто лет, заключается в оказании безусловной, без осуждения и назиданий, помощи всем женщинам, которые нуждаются в убежище, поддержке и сопровождении на их жизненном пути.

Le Chaînon предоставляет женщинам безопасное проживание, профессиональную помощь и создаё атмосферу взаимопощи и дружбы, где упавшие духом женщины могут восстановить свою самооценку, найти своё место в обществе и найти работу.

История общества Le Chaînon началась в 1932 году, когда молодая журналистка Люси Ларок (Lucie Larocque) решила открыть дом для бездомных женщин в Монреале. Вдохновил Люси её друг, священник отец Эмиль Лего (Émile Legault), тот самый, который основал знаменитую квебекскую театральную труппу Les Compagnons de Saint-Laurent. Люси Ларок назвала основанный ею дом Le Chaînon, что означает “звено цепи”, потому что она хотела соединить женщин разных возрастов, классов и вероисповеданий, которых объединяет обрушившееся на них несчастье.

С течением времени Le Chaînon расширил свои услуги и своё влияние. В 1957 году он стал первой организацией в Канаде, которая получила статус благотворительной организации. В 1960-х годах он открыл новые отдельные дома для женщин с детьми, для пожилых женщин и для женщин с психическими проблемами.

В 1970-х годах общество стало участвовать в социальных движениях за права женщин и против насилия над женщинами. В 1980-х годах он создал фонд Le Chaînon для сбора средств на поддержку своей миссии. В 1990-х годах общество открыло магазин Le Chaînon для реализации подержанных вещей в целях финансирования организации.

В Квебеке на сегодняшний день Le Chaînon является крупнейшей организацией для женщин, переживающих сложные жизненные обстоятельства. Общество владеет шестью домами, которые могут принять одновременно до 60 женщин, одновременно оказывая помощь ещё сотням женщин. В команде общества примерно 165 штатных сотрудников и более 560 добровольцев, которые работают с любовью и уважением к каждой женщине.

Le Chaînon продолжает бороться за права и достоинство женщин, а также за создание более справедливого и равноправного общества.

На этой странице вебсайта ассоциации вы можете заполнить короткую анкету и подать заявление на работу в обществе, присовокупив своё рабочее резюме. Имеющиеся вакансии указаны на странице. Там же можно сделать запрос о стажировке для студентов. На этой же странице можно и отправить пожертвования в адрес организации:lechainon.org/emplois.