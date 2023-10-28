Как девочка – подросток сумела отразить нападение ирокезов на свою деревню

Мари-Маделен Жаре де Вершер – юная героиня, спасшая десятки односельчан – пионеров канадских земель – от неминуемой гибели или участи заложников.

22 октября 1692 года группа ирокезов решила совершить нападение на небольшую квебескую деревушку Вершер (Vérchères), что находится рядом с Монреалем, на Южном берегу. Как и в предыдущие нападения на поселения, цели были простые – вырезать как можно больше поселенцев, захватить других, дабы обратить их в рабство или выгодно обменять за выкуп.

В разгар дня ирокезы вышли из леса и быстрым шагом направились к деревне. Та была окружена частоколом, построенным как раз для защиты жителей от атак. Ирокезы прекрасно знали, что мужчин в деревне почти нет – все они работали на уборке урожая или на погрузке собранных продуктов на лодки, дабы доставить их в Монреаль. С мужчинами на работу в поле ушли и женщины. В деревне остались только дети и старики.

Благодаря внезапности, ирокезам удалось убить и захватить несколько десятков жителей – тех, кто работал в поле перед деревней. Но Мари-Маделен, ухаживающая за детьми в деревне, услышав крики и поняв, что происходит, успела запереть ворота прямо перед носом уже подбегавших к ним боевикам с топорами в руках. Схватив ружьё, которое хранилось в будк у ворот, девочка выстрелила из него, подав сигнал опасности работающим вдалеке мужчинам и женщинам.

Дальнейшие события не совсем ясны – версии разнятся и, наверняка, они украшены и расцвечены легендами, но основа их верна. После того, как девочке удалось запереть ворота перед бандитами и сделать предупредительный выстрел, она, судя по разным рассказам, надела на голову мужскую шляпу и стала бегать по мосткам, устроенным для обороны на частоколе, создавая впечатление присутствия многих людей. По одной версии, он зажгла фитиль небольшой пушки, которая охраняла ворота, и выстрелила из неё. В любом случае, девочка быстро собрала мальчишек, которые поднялись на стену и устроили перекличку, пытаясь кричать грубыми голосами.

Услышав выстрел и крики, на помощь прибежали работавшие в полях люди, прискакали чуть позже солдаты, которые охраняли пристань, подоспели и индейцы гуроны из расположенной неподалёку индейской деревушки (гуроны, атикамеки и другие племена жили севернее, их вытеснили на север ирокезы, вырезав подчистую их поселение на острове Монреаль, но некоторые остались жить на Южном берегу под охраной французов). Ирокезы были вынуждены спасаться бегством. Участь заложников была бы незавидной, но высланный экспедиционный отряд французов и гуронов сжёг несколько ирокезских деревень с запасами продовольствия. Ирокезам пригрозили полным уничтожением их запасов, если заложники не будут освобождены. Ирокезы приняли верное решение, несмотря на всемерную поддержку англичан, которые убеждали их не уступать давлению и снабжали оружием. Мир между французами и ирокезами был подписан лишь в 1701 году, несмотря на яростное противодействие Британии.

Губернатор Новой-Франции лично вручил Мари-Маделен де Вершер королевскую награду за доблесть и большую премию. Она вышла замуж в возрасте 28 лет, у неё было десять детей (возможно, и больше – десять указаны лишь в церковных архивах местной церкви). В городе Вершер ей установлен памятник, на котором девочка с ружьём в руках спасает мирных людей.