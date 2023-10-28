В Квебеке пытаются предотвратить забастовку госслужащих

Правительство провинции Квебек пытается не допустить забастовки госслужащих, объявив о намерении представить новое предложение в ответ на объявление о забастовке.

Забастовка запланирована на 6 ноября. Ее организовывают федерации профсоюзов CSN, FTQ, CSQ и APTS, представляющие 420 тыс. работников госсектора.

Президент Совета казначейства Соня Лебель подтвердила планы правительства сделать еще одно предложение профсоюзам в своей ленте X (бывший Twitter). Ожидается, что предложение будет сделано 28 октября.

Лебель обещала ответить на вопросы по поводу приостановки премиальных выплат медикам, психологам и другим госслужащим, работающим с людьми. Первоначально льготные выплаты планировалось отменить 31 марта, потом их продлили до 30 сентября, а затем — до 15 октября.

Профсоюзам предложено сократить взаимные требования, в этом случае премии будут сохранены до декабря, когда необходимо будет продлить все коллективные договоры.

В настоящее время профсоюзы планируют проводить однодневные забастовки. 95% членов профсоюзов одобрили эту идею в ходе голосования. В итоге забастовка может стать бессрочной. Ожидается, что на время забастовки будут сохранены основные медицинские услуги, функционирование образовательных учреждений под вопросом.