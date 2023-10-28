Производство органических продуктов в ЕС растет, а потребление падает

Правительства стран Европейского союза поощряют аграриев производить органическую продукцию, несмотря на падение интереса потребителей.

Европейская комиссия не обращает внимания на желания людей, заявил президент союза бельгийских фермеров Фландрии Лоде Сейссенс: «Они говорят, что следует производить больше органической продукции. В Бельгии мы не видим роста потребления органических продуктов. Мы видели, как в прошлом году потребление снижалось. Теперь они заставляют нас производить больше того, чего потребители не хотят».

Свиновод из Испании и глава объединения Cogeca Рамон Арменгол заявил, что инфляция изменила покупательские привычки. «Продажи органических продуктов упали, и потребители начали выбирать самый дешевый вариант, даже самые богатые потребители. Проблема в том, что мы не можем производить продукцию с высокими требованиями по той же цене, что и обычную», — сообщил Арменгол.

Производители должны руководствоваться здравым смыслом и доносить реальность до законодателей и потребителей. «Мы должны донести до общества, что мы делаем, как работают новые технологии и почему они нам нужны», — сказал Арменгол, добавив, что потребители не знают, как в действительности работает сельское хозяйство.

Президент Канадской федерации сельхозпроизводителей Кейт Карри заявил, что потребление органических продуктов в Северной Америке стабильно, несмотря на постоянные призывы к увеличению органического производства. Потребители удивляются, когда он сообщает, что использует медный купорос — довольно токсичное вещество, разрешенное для органического производства.

«Сейчас мы находимся на этапе, когда есть много конкурирующей информации, и нам нужно, как отрасли, прояснить ситуацию и попытаться представить факты» — заявил главный исполнительный директор Управления по контролю за продуктами питания, здравоохранением и потребительскими товарами Канады Майкл Грейдон.