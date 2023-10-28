“Фото на память” и фильмы на Хэллоуин

Наши друзья в компании интерактивного ТВ eTVnet составили для нас с вами хит-парад ужастиков – как раз в празднику Хэллоуин!

Подписывайтесь на этот отличный сервис и смотрите не только все последние новинки кино- и телеиндустрии, но и тысячи художественных и документальных фильмов, сериалы, телешоу, концерты, юмор, спортивные трансляции, а также фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START. Помимо этого, подписка на eTVnet дает доступ к более 200 каналам в прямом эфире и в записи. Звоните: +1 (855) 251 65 45!

Подписывайтесь и смотрите вот эти леденящие душу фильмы и сериалы!

“Фото на память”

Неожиданная авария заставляет компанию молодых людей свернуть в старый дом, где, к своему удивлению, среди множества жутких фотографий они находят снимок их разбитого автомобиля. К тому же, в одной из комнат обнаруживается старинный фотоаппарат, на который и сделаны страшные снимки. Молодые люди оказываются втянуты в несущую смерть, кровавую карусель. Убивает ли фотоаппарат? Случайны ли происходящие с ними события?

“Затмение”

Александр Петров и Сергей Бурунов – в мистическом триллере “Затмение”!

Обаятельный авантюрист Алекс по стечению обстоятельств заменяет участника популярного телешоу про экстрасенсов. Он повторяет в прямом эфире предсказание, которое подслушал за кулисами, о том, что одна из зрительниц обречена на вечное одиночество, и от нее отвернутся близкие и родственники. В жизни Тани – девушки, которую Алекс “проклял” на шоу, – начинают происходить мистические события. Алекс должен найти способ выбраться из мистического переплета…

“Юленька”

Примерная женская гимназия. Молодой учитель. Счастливая семья. Ощущение радости, надежды и безопасности. И вдруг все рушится. Зло обретает самые странные, невинные и причудливые формы. Его нельзя увидеть. Нельзя победить. Нельзя наказать. Судьба молодого учителя зависит от ответа на один вопрос: “Смогу ли я дойти до конца и не оступиться?” Юленька поможет найти ответ.

“Невеста”

После свадьбы Настя уговаривает мужа взять ее с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, заброшенном городке. Но вскоре начинает жалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять что происходит, приводит девушку к жуткой находке – шкатулке с фотографиями мертвых людей.

“Пьющие кровь”

По повести Алексея Толстого “Упырь”. На балу молодому князю Руневскому приглянулась Даша, племянница помещиков Сугробиных. Будучи приглашенным к ним в имение, Руневский не догадывался, что все родственники Даши – вампиры.

“Семья вурдалаков”

По мотивам рассказа А.К. Толстого “Семья вурдалака”, действие которого перенесено в 1990-е годы. Молодой московский журналист приезжает в советскую провинцию, поселяется в семье, которая недавно похоронила старика, и становится участником странных и страшных событий. Внук покойного нарушает старинную заповедь и превращается в вурдалака.

“Секонд-хенд”

Молодой человек покупает в магазине “секонд-хенд” пиджак, в кармане которого находит приглашение на похороны. Он отправляется по адресу, указанному в приглашении.

“Мертвые ласточки”

Солист театра Саша и осветитель Кулик отправляются на рыбалк. Лес вокруг настолько древний, что здесь водятся лесные духи. Кикимора влюбляется в симпатичного и талантливого Сашу, а тот, привыкший манипулировать женщинами, пытается ее использовать. Но с нечистой силой такие трюки не проходят. Саша узнает истинную ценность слов, а Кулик – настоящее лицо своего друга. Удастся ли им выбраться из заповедного леса, если жестокие лесные духи никому не дают второго шанса?

“Круг обреченных”

По мотивам романа Пьера Буало и Тома Нарсежака “Та, которой не стало”. Пьющий журналист Сергей со своей любовницей-фармацевтом собирается отравить надоевшую ему жену. Но и она разрабатывает план, как избавиться от нелюбимого мужа. Сергей опережает жену, но после этого с ним начинают происходить странные вещи. Его “благоверная” с того света пытается связаться с ним. Он старается найти хоть какое-то разумное объяснение происходящему, но тщетно. Постепенно у вдовца начинают сдавать нервы. Он начинает метаться по замкнутому кругу со смутной догадкой, что, может быть, он был заранее обречен на смерть?

“Ясновидящая”

Молодая женщина Ксения, выросшая “девочка-индиго”, совершенно неожиданно открывает в себе дар ясновидения. Счастья в этом открытии, увы, мало. Девушка видит будущее и может предсказать судьбу человека, которая под час бывает трагичной. Возможно ли вмешаться в ход событий, зная, что исход неизбежен? И стоит ли попытаться изменить судьбу?