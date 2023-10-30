Манифестация солидарности с заложниками, томящимися в плену у убийц

В Монреале состоялась манифестация солидарности с мирными жителями, захваченными хамасовскими террористами. Среди жертв бандитов – не менее тридцати детишек.

Как известно, 7 октября озверевшие убийцы из Хамаса, убив тысячи мирных жителей, в том числе младенцев и стариков-инвалидов (даже детям отрубали головы, что, впрочем, не помешало руководителям ряда стран поприветствовать главарей расправы, приглашая их к себе на переговоры), угнали в неволю не менее двухсот человек — все они тоже мирные жители, среди них дети (по неточным сведениям, в лапах негодяев находятся не менее 220 человек, из них не менее 30 человек — дети).

Мир отказался решительно осудить зверства террористов, но многие с готовностью осудили попытки Израиля с террористами покончить, а многие радостно поаплодировали расправе. Защитников убийц оказалось не так уж мало и в Монреале, где фанатики-исламисты устраивают свои представления, осуждая жертв резни, а не бандитов.

Тем важнее стала манифестация солидарности с заложниками, томящимися в плену у негодяев, состоявшаяся в Монреале в воскресенье, 29 октября. Тысячи людей вышли в центр города с флагами Израиля и Канады, требуя освообождения всех жертв террора. На большом экране, установленном на площади Виктории, сменялись фотографии удерживаемых зверями жертв террористов, люди скандировали лозунги – «нет террору», «свободу заложникам», «верните их домой».

Несколько видных политиков обратились к манифестантам с речами поддержки. Среди выступавших был и месье Дени Кодер, бывший мэр Монреаля, решительно осудивший зверства Хамас и напомнивший собравшимся, что среди удерживаемых заложников есть даже младенец 9 месяцов от роду.

Выступающие отметили, что любое прекращение огня в нынешней ситуации позволило бы Хамасу зализать раны и вновь обрушиться на детей и женщин — у хамасавцев нет иной цели, как уничтожение всех евреев, чего не желают понять (точнее, понимают, но делают вид, что не понимают) лидеры многих стран. Организация, объявляющая своей целью уничтожение народа, должна исчезнуть.

Одновременно в Торонто состоялась очередная манифестация в поддержку резни, устроенной террористами, хотя подельники убийств стыдливо прикрываются лозунгами «спасения мирных жителей», имея в виду лишь сторонников детоубийц, конечно.