Kraken приостановит торговлю USDT, DAI, WBTC, WETH и WAXL в Канаде

Согласно многочисленным электронным письмам клиентам, Kraken приостановит все транзакции, связанные с Tether (USDT), Dai (DAI), Wrapped Bitcoin (WBTC), Wrapped Ether (WETH) и Wrapped Axelar (WAXL) в Канаде в ноябре и декабре.

Согласно многочисленным электронным письмам клиентам, Kraken приостановит все транзакции, связанные с Tether (USDT), Dai (DAI), Wrapped Bitcoin (WBTC), Wrapped Ether (WETH) и Wrapped Axelar (WAXL) в Канаде в ноябре и декабре.

Представитель Kraken подтвердил приостановку: «В соответствии с недавними нормативными изменениями в Канаде и после обширных консультаций с CSA и OSC, мы сегодня уведомили наших клиентов о том, что вскоре приостановим торговлю USDT, DAI, WBTC, WETH и WAXL».

Он также заявил: «Мы постоянно отслеживаем активы на нашей платформе, чтобы убедиться, что мы соблюдаем самые высокие стандарты соответствия в криптоиндустрии».

В электронном письме также добавлено, что Kraken по-прежнему «стремится предоставить нашим канадским клиентам исключительный торговый опыт».

Приостановка вряд ли удивит многих канадских пользователей криптовалюты, поскольку Kraken идет вслед за несколькими другими известными биржами, предпринявшими аналогичные действия в течение 2023 года. В августе Coinbase прекратила торговать USDT, DAI и RAI после аналогичного шага Crypto.com после того, как та ранее исключила из листинга USDT.

Те же проблемы регулирования, с которыми столкнулись эти фирмы, возможно, также привели к тому, что другие полностью ушли с канадского рынка. Так, OKX прекратила свою деятельность в Канаде в июне после того, как Binance объявила о своем намерении сделать это в мае.

Но Kraken, похоже, продолжает свою деятельность в Канаде и просто приостанавливает транзакции, связанные с пятью конкретными активами.

Согласно электронному письму, «с 30 ноября» депозиты и торговые функции для вышеупомянутых активов прекратятся. Затем, «с 4 декабря», пользователи больше не смогут осуществлять вывод связанных активов.

Наконец, «по состоянию на 5 декабря», продолжает электронное письмо, любые оставшиеся связанные активы будут конвертированы в доллары США по «преобладающему рыночному курсу» и зачислены на счета пользователей.

В сопутствующих новостях Kraken объявил о назначении нового управляющего директора по операциям в Великобритании 27 октября. Новый директор, Биву Дас, является предпринимателем и бывшим главой Starling Bank с длительным опытом работы в сфере финансовых технологий и традиционных финансовых услуг.