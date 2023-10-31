Положение об иммиграции в Канаду 1906 года – закон, определивший будущее страны

Предтеча иммиграционных законов Канады – иммиграционный акт 1906 года, сыгравший решающую роль в развитии страны.

Acte d’immigration au Canada, то есть Акт об иммиграции в Канаду (или Положение об иммиграции) 1906 года стал по своей сути первым канадским законом, регулирующим иммиграционный процесс. Хотя ещё в 1869 году был принят закон об иммиграции, но он был, практически, калькой с британского закона и не учитывал особенности Канады. Да тот закон, на деле, и игнорировался всеми как раз из-за несоответствия реальности, посему принятие нового закона стало необходимым.

Закон 1906 года впервые серьёзно регулировал процесс иммиграции. Впервые в нём были сформулированы жёсткие требования к потенциальным кандидатам на въезд в страну. Именно этот закон определил в первый раз категории нежелательных иммигрантов, устанавоил правила процесса депортации и предоставил правительству Канады полномочия по принятию решений о приёме лиц определённых профессий или же лиц, прибывающих из стран, положение в которых считалось невыносимым для проживания (хотя главными критериями считалось происхожение, этнос и культурные традиции потенциальных иммигрантов).

Закон был разработан по инициативе Фрэнка Оливера, министра внутренних дел Канады с 1905 по 1911 год. Оливер отдавал предпочтение довольно жёсткой селективной политике, ограничивающей прибытие нежелательных иммигрантов.

В 1906 году иммиграция в Канаду была запрещена для эпилептиков, сумасшедших, дли слабовидящих и слепых, для лиц с расстройствами речи или слуха, для больных заразными болезнями, а также для бедных, нищих и любого человека, который мог бы стать обузой для государства.

Не принимались кандидаты, осужденные ранее за преступления, обвинённые в разврате, в проституции, в сутенёрстве. Важной частью нового закона стал механизм, регулирующий депортацию нежелательных иммигрантов и возможность лишить гражданства лиц, которые нарушили присягу, которую они давали в момент приобретения гражданства. Например, любой человек, о котором стало известно, что он скрыл уголовное прошлое или тот факт, что он находился под следствием в течение двух лет до сприбытия в Канаду, мог быть депортирован в любой момент своей жизни.

Хотя закон не ограничивал специально иммиграцию на основе культуры, этнической принадлежности или национальности (но предупреждал о такой возможности), он предусматривал, что федеральное правительство могло отказать во въезде любой категории иммигрантов, если отказ считался необходимым или целесообразным. Правительство же устанавливало и постоянно корректировало суммы средств, которые иммигранты обязаны были предъявлять в момент прибытия в Канаду.

Неопределенная интерпретация ряда положений давала правительству абсолютные дискреционные полномочия по ограничению потока иммигрантов в соответствии с доминирующими идеологиями относительно расы, желательности принятия лиц из определённых регионов и ассимиляции иммигрантов.

В 1913 году в закон были введены новые положения, согласно которым была запрещена иммиграция в Канаду лиц из Китая, причём была запрещена даже практика воссоединения семей. Обоснование такой политики было кратким – все игорные дома, незаконные притоны, курильни опиума и прочие подобные заведения управлялись и содержались китайцами. Китайцев не стало, на их место заступили местные кадры или итальянцы.