Google и Nvidia поддержали стартап в области искусственного интеллекта

Компания CentML, занимающаяся машинным обучением, привлекает 27 миллионов долларов на фоне золотой лихорадки в области искусственного интеллекта. Корпорация Nvidia и венчурный фонд Google присоединились к начальному раунду финансирования стартапа, который помогает разработчикам выжать больше вычислительной мощности из специализированных процессоров, используемых для обучения ИИ, что потенциально облегчит серьезную проблему в развивающейся области.

CentML, которая создает программное обеспечение, помогающее системам машинного обучения работать более эффективно, привлекла 27 миллионов долларов от инвесторов, включая Google Gradient Ventures и Radical Ventures. В финансировании также приняли участие Deloitte Ventures и Thomson Reuters Ventures, говорится в сообщении стартапа.

Стартап со штаб-квартирой в Торонто стремится устранить одно из самых больших узких мест в разработке искусственного интеллекта — нехватку графических процессоров от Nvidia и ее конкурентов, которые обрабатывают огромные объемы данных, необходимые для обучения и запуска систем искусственного интеллекта. Аналитики прогнозируют, что предложение может оставаться ограниченным вплоть до 2024 года, поскольку цены стремительно растут.

Известные сторонники делают ставку на то, что молодые фирмы, такие как CentML, найдут инновационные способы обойти эти ограничения. CentML был основан в прошлом году Геннадием Пехименко, доктором компьютерных наук из Университета Карнеги-Меллон, который сейчас является доцентом кафедры компьютерных наук Университета Торонто. Пехименко и еще трое создали программное обеспечение, помогающее прогнозировать время, необходимое для обработки задач с использованием различных типов оборудования . Он отслеживает системы, чтобы выявить области недостаточного использования, анализируя затраты, энергопотребление и выбросы, а затем автоматически распределяет задачи, пытаясь ускорить их.

Это, в свою очередь, должно помочь максимизировать использование чипов и сократить расходы. Средняя загрузка графических процессоров на рынке составляет около 30%, сообщает CentML со ссылкой на проведенное ею исследование. Его технология может ускорить работу систем «до 8 раз, что оказывает огромное влияние на наших клиентов», — сказал Пехименко, который также является генеральным директором стартапа.

Его стартап теперь планирует открыть офис в Кремниевой долине для привлечения талантов. Пехименко намерен удвоить численность своего персонала, сейчас около 30, в течение следующих 12 месяцев. «За последнее десятилетие размер моделей ИИ рос в 10 раз ежегодно, и разрыв между вычислениями и размером модели растет», — сказал он в интервью. «Мы отчаянно нуждаемся в вычислениях, и производители микросхем не могут обеспечить их достаточно быстро».

Инвестиции в ИИ растут во всем мире. Согласно данным PitchBook, собранным для Bloomberg, стоимость финансирования компаний, занимающихся искусственным интеллектом, выросла на 27% во всем мире в третьем квартале по сравнению с годом ранее. И это несмотря на то, что общий объем сделок со стартапами упал на 31% по сравнению с годом ранее и достиг 73 миллиардов долларов по всему миру.