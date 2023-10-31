Канада хочет рассекретить список нацистов, скрывшихся там от наказания

После скандала в канадском парламенте с чествованием бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Гунько в Канаде захотели рассекретить список нацистов, скрывшихся там от наказания.

В материале газеты The New York Times (NYT) указано, что в секретном отчете перечислены 883 возможных нацистских военных преступника. Они нашли убежище в Канаде после Второй мировой войны. Этот документ является второй частью расследования 1986 года о военных преступниках в Канаде. Но его засекретили, хотя первая часть была обнародована.

Член фракции Либеральной партии Энтони Хаусфэтер рассказал, что правительство премьер-министра Джастина Трюдо обсуждало рассекречивание списка еще до того, как произошел этот инцидент в канадском парламенте. Но, отмечает он, чествование Гунько «усилило давление на правительство, теперь ему приходится действовать».

Политик также отметил, что нацистские военные преступники были признаны госслужащими и правительством обеих партий, которое сменяло друг друга. Но никому не удалось привлечь этих людей к ответственности за их деяния.

«А потом, когда мы попытались это сделать, мы проделали ужасную работу. Эта информация должна быть ясной и открытой», — приводит издание слова Хаусфэтера.