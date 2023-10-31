Учёные в Великобритании нашли связь между грамматическими ошибками и психикой

Ученые выяснили, что человеческий организм реагирует увеличением сердцебиения на грамматические ошибки в произношении и написании слов.

Ученые провели интересное исследование, которое показало, что грамматические и орфографические ошибки могут оказывать влияние на организм человека, увеличивая частоту сердечных сокращений.

В ходе проведенного эксперимента специалисты из Бирмингема установили, что даже когда человек не дает себе в этом отчета, его организм реагирует на ошибки в произношении и написании текстов. Реакция заключается в принципе «бей или беги». Чем больше ошибок встречается на протяжении времени, тем более ярко выраженным становится ответ организма.

Ученые полагают, что их открытие расширит представления о человеческой физиологии, а также позволит найти новые пути для усвоения информации.

Для этого эксперимента исследователи использовали 41 взрослого британца, говорящих на английском языке. Участники прослушивали 40 образцов английского языка, половина из которых содержала грамматические ошибки. Во время прослушивания, ученые записывали вариабельность сердечного ритма (ВСР), которая измеряет время между ударами сердца. Обычно эти интервалы становятся более регулярными в состоянии стресса. Исследование выявило, что чем больше ошибок слышали участники, тем регулярнее становилось их сердцебиение, что свидетельствует о стрессе.

Ученые предполагают, что грамматические ошибки могут активировать реакцию “бей или беги” в организме, даже если человек не может точно определить, что именно не так в предложении. Эти результаты подчеркивают важность правильного использования грамматики и орфографии не только для языковой точности, но и для общего благополучия организма.