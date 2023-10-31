Что вы думаете об обратной ипотеке (l’hypothèque inversée)?

Вышедший на пенсию домовладелец по-прежнему испытывает некие трудности финансового порядка, вкладывая собственный капитал в свое жилье. Также верно и то, что, хотя в последние годы произошло заметное повышение стоимости недвижимости, резкое повышение ставок по ипотечным кредитам ослабляет его влияние. Это может быть особенно актуально для обратной ипотеки. Что это значит?

В блоге Financial Post рассматривается опрос, проведенный канадским Фондом финансового планирования (FCPF ). В нем отмечается, что 42 % респондентов считают довольно неудобным использовать собственный отложенный и накопленный капитал с целью увеличения своего дохода или уровня жизни. Упомянутые причины варьируются от незнания ситуации до того, что подумают их друзья и члены семьи, до беспокойства по поводу оставленного наследства.

Это связано с тем, что инфляция ограничивает их способность экономить, и большое количество респондентов сомневаются, что у них будет достаточно денег, чтобы покрыть свои пенсионные годы. За это время стоимость жилой недвижимости резко подскочила, что значительно увеличило активы владельцев. Наступила та самая реальность, которая, однако, обусловлена резким повышением процентных ставок.

Традиционное упражнение по финансовому планированию обычно исключает активы, хранящиеся в собственном капитале владельца дома. Но для многих владельцев, особенно тех, у кого низкий уровень благосостояния, этот капитал может представлять больший актив, чем их пенсионный капитал.

FCPF также ссылается на исследование, проведенное учеными из Университета Летбриджа в Альберте, и Университета Содружества Вирджинии в Ричмонде, посвященное недовольству канадцев обратной ипотекой и ипотечной кредитной линией. Список предлагаемых вариантов расширился до получения второй ипотеки, рефинансирования ипотеки, продажи и покупки меньшей собственности, продажи, чтобы снова стать арендатором, или сдачи в аренду части дома.

Из ответов группы, средний возраст которой составлял 54 года, выяснилось, что 36% из них заявили, что им очень удобно использовать собственный капитал для покрытия дефицита ликвидности, по сравнению с 29%, которые заявили, что у них не возникнет соблазна сделать это. Но идея использовать его для удовлетворения потребностей, связанных со здравоохранением, была в значительной степени поддержана.

Из представленных вариантов около половины респондентов отдали предпочтение продаже с покупкой жилья меньшего размера, в то время как 20 % поставили на первое место ипотечную кредитную линию, 15 % указали на обратную ипотеку и 11% указали на сдачу в аренду части дома.

Обратная ипотека, обычно определяемая как нишевый продукт и рекламируемая как источник ликвидности последней инстанции, всегда в большей степени вписывается в так называемый резерв пенсионного капитала. Тем более что для многих пожилых людей главное, что у них есть, – это основное место жительства. Его основное преимущество : брать взаймы под стоимость недвижимости без необходимости вносить регулярные платежи, поскольку ипотечный платеж капитализируется и увеличивает сумму кредита.

Эта сумма, которая представляет собой ссуду, не облагается налогом и никак не влияет на дополнительный гарантированный доход и другие выплаты государственных пенсионных планов. Если эта сумма приносит дополнительный налогооблагаемый доход, проценты, уплаченные по кредиту, подлежат вычету.

Что касается риска того, что стоимость ипотеки превысит стоимость имущества, то он зависит от разницы между увеличением стоимости актива и набором сложных процентов, возникающих в результате капитализации платежей.

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