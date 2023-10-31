Мама потеряла двух детей в результате несчастных случаев с разницей в три года

Трагедия в семье – первый ребёнок утонул в бассейне, второй погиб от удара током в автобусе.

Этот несчастный случай произошёл ещё 6 октября, но стало о нём известно лишь вчера, 30 октября, когда, после завершения первого этапа расследования, были опубликованы подробности происшествия. Точнее, так и не устанвлены конкретные обстоятельства, которые привели к гибели ребёнка в школьном автобусе, специально приспособленном к перевозке детей-инвалидов. 6 октября этот автобус вёз девочку по имени Гасиан (Gassiane), следуя по шоссе 335 в Лавале, когда вдруг произошло короткое замыкание, и удар током убил ребёнка на месте.

Известно, что шофёр был вынужден резко затормозить, избегая столкновения, в результате чего инвалидное кресло бросило вперёд и, каким-то образом, девочку ударило током. Может быть, её ещё можно было спасти, если бы кто-то вовремя увидел, что девочка без сознания, но водитель лишь остановил машину и связался с руководством, действуя по инструкции. Так как столкновения не было, он даже не подумал проверить состояние пассажиров, и тело девочки обнаружили лишь через двадцать минут. Согласно результатам полицейского расследования, водитель в трагедии не виноват, но является ли трагедия результатом конструктивных недостатков в электросистеме автобуса или же так случайно сложились обстоятельства, пока непонятно.

Самое жуткое в истории всё же то, что это уже второй случай гибели ребёнка в семье Джеки Нжиону Симе (Jackie Nijonhou Sime), мамы, иммигрантки из Камеруна, проживающей в городе Террбон (Terrebonne), на Северном берегу Монреаля. Три года назад четырёхлетняя дочка по имени Маришка (Maryshkha) выбежала из дома во двор и решила искупаться в бассейне. Мама отвлеклась на домашние дела буквально на минуты и не заметила, что ребёнка в доме нет. Все мы знаем, что иногда детям хватает секунд, чтобы совершить неожиданные поступки. В результате девочка утонула.

Мама была безутешна, она осталась одна со второй дочкой, которая страдала параплексическим заболеванием с рождения.

Гасиан посещала специальный детский садик в Лавале. В рабочие дни, каждое утро её отвозил туда автобус, специально приспособленный для перевозки детей-инвалидов. И вот трагедия. Если в первый раз ещё можно попенять маме за то, что не углядела за дочерью (хотя кто из нас никогда не отвлекался на минуту и не обнаруживал ребёнка в не самой безопасной ситуации), то сейчас можно просто говорить о нечастной судьбе. Бывает и такое.