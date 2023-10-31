Ученые провели исследование популяции моржей: от Канады до России, но в основном на Ямале

Результаты проведенных исследований популяции моржей показали положительный результат создания заказника на мысе Тиутей-Сале.

Несколько лет назад новость о крупнейшем лежбище атлантических моржей на Ямале стала сенсацией. Тысячи ластоногих были обнаружены на Тиутей-Сале, который переводится с ненецкого «Моржовый мыс».

Трое ученых Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих взяли у моржей 30 генетических образцов и установили на спины животным поставить сразу 15 спутниковых передатчиков.

Экспедиция за три года работы создала новый пятилетний перспективный проект продолжения исследований. Ученые намерены вывести исследования на междисциплинарный уровень с внедрением передовых технологий.

Создание заказника позволило моржам расширить территорию лежбища. Ранее в 2020 году волонтеры очистили берег реки Тиутей-Яха от десятков тонн мусора, скопившегося здесь за годы освоения Арктики.

Напомним, атлантический морж был почти истреблён в результате бесконтрольного коммерческого промысла, и численность популяции его значительно ниже. Точно оценить численность в настоящее время нелегко, но, вероятно, она не превышает 20 тыс. особей. Эта популяция распространена от Арктической Канады, Гренландии, Шпицбергена, а также в западном регионе Российской Арктики.

Атлантический морж известен своим внушительным видом, впечатляющими усами и длинными бивнями из слоновой кости, которые используются для разрушения морского льда и подъема из воды. Бивни встречаются как у самцов, так и у самок и могут достигать трех футов в длину. В Канаде можно встретить небольшие популяции атлантического моржа, распространенные в заполярной и приполярной тундре. Они чувствительны к связанным с изменением климата изменениям в их среде обитания, в результате чего некоторые из них в большом количестве выходят на сушу.