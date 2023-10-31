В Германии заявили, что резолюция ГА ООН по Газе — это поражение США

Соотношение голосов на Генассамблее ООН говорит о смещении центров силы в мире. То, что подавляющее большинство стран-членов ООН потребовало немедленного введения перемирия в Газе, явно свидетельствует о том, что Глобальный Юг больше не хочет следовать за Западом.

Газета отмечает, что хотя формально резолюция ГА ООН ни к чему не обязывает Израиль, однако, соотношение голосов отчётливо свидетельствует о смещении центров силы в мире.

Кроме того, издание констатирует, что голосование в ООН выявило разлад в самом западном обществе, так как Франция поддержала решение организации, а Германия воздержалась.

В статье делается вывод, что что голосование по резолюции по проблеме Газы представляют серьёзную проблему для Запада в целом и особенно для Израиля и США. Также авторы статьи указали, что поддержка Израиля на Западе ослабевает из-за проводимой правительством Нетаньяху судебной реформы.

Отметим, резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с призывом к немедленному гуманитарному прекращению огня и перемирию в Газе поддержали 120 стран, включая Россию, Китай, Бразилию. В числе воздержавшихся были Индия, Австралия, Канада, Германия, Италия, Украина. Против выступили 14 стран, в том числе США, Израиль, Австрия, Чехия, Хорватия, Венгрия.

Четыре причины, почему Греция воздержалась при голосовании в ООН по резолюции, призывающей к прекращению огня стороны палестино-израильского конфликта, опубликовала со ссылкой на дипломатические источники 28 октября греческая газета Proto Thema.

Источники заявили, что Греция последовательно придерживается «сбалансированной позиции», уважает международное право и подчеркивает необходимость защищать мирное население. Первая причина, по которой Греция не стала голосовать за резолюцию с призывом к перемирию, по версии греческих дипломатических источников, состоит в том, что воздержание не означает голосования против.

При этом уточняется, что такой своей позицией Греция якобы поспособствовала достижению порога 2/3 голосов за резолюцию, поскольку «не вошла в число присутствующих».

Вторая названная причина — единство с большинством стран Евросоюза. Отмечается, что воздержались еще 15 стран объединения, тогда как «за» и «против» проголосовали лишь 8 и 4 соответственно. Третья причина — «творческий подход» греческой дипломатии. Республика якобы предложила некие меры, которые могли бы помочь достичь более широкой поддержки резолюции. Какие конкретно — издание не указывает.

Четвертой причиной не поддерживать резолюцию с призывом к перемирию для республики, призывающей защищать мирное население и придерживающейся «сбалансированной позиции», оказалось то, что Греция поддержала поправку Канады о прямом осуждении действий ХАМАС. С ее принятием, как утверждается «стало бы возможным принятие резолюции всеми странами». Однако, отмечает издание, поддержка самой этой поправки не достигла требуемого уровня 2/3 голосов.

Напомним, на голосовании 27 октября резолюцию поддержали 120 стран — членов ООН. 45 стран воздержались, 14 — проголосовали против.