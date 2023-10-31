Гора Кайлас – самая таинственная гора в мире. Единственная непокорённая человеком вершина

Какие силы воздвигли гору Кайлас. Почему она почитается, как священное место сторонниками нескольких религий?

И ещё одна жуткая история аккурат к Хэллоуину. Может быть, и не самая жуткая, но самая таинственная. Инопланетяне или древние цивилизации замешаны? Третьего не дано!

Гора Кайлас (или Кайлаш в другом написании) в Тибете – это необычное и священное место, которое притягивает паломников и искателей приключений со всего мира. Эта гора имеет пирамидальную форму и все четыре стороны “пирамиды” ориентированы “почти” по сторонам света – юг, север, восток, запад, но из-за изменения полюсов двадцать миллионов лет назад, когда Гималаи появились, грани горы были ориентированы строго на все четыре стороны света.

Точная высота горы называется по-разному, от 6638 до 6680 метров, но чаще всего указывается высота в 6666 метров.

Кайлас является водоразделом четырех великих рек Азии: Инда, Сатледжа, Брахмапутры и Карнали. Эти реки обеспечивают водой половину территории континента, и все они берут начало около одной из сторон горы. В индуистской мифологии считается, что эти реки берут свое начало от горы Кайлас из-за того, что на ней жил бог Шивы и его супруга Парвати.

Издавна, с момента зарождения Кайлас является центром религиозного почитания для многих верующих, представителей целых четырёх религий – индуистов, буддистов, джайнистов и последователей тибетской духовной традиции Бон. Для всех этих верующих эта гора – символ космической гармонии, просветления и освобождения.

Любопытно, что гора Кайлас никогда не была покорен альпинистами. Частично это объясняется тем, что попытка взобраться на гору считалась бы святотатством, но за последний век был организован с десяток экспедиций, ставящих целью покорение вершины, и все они окончились неудачей, хотя за право подниматься на гималайские горы люди платят большие деньги. Некоторые экспедиции были неудачны из-за снегопадов, в других серьёзно заболевали участники, третьи отменялись по разным причинам в последний момент.

Сегодня тысячи паломников совершают путешествие вокруг горы. Это паломничество называется корой и полный обход горы считается очень благоприятным и благотворным действием, которое очищает от грехов и негативной кармы. Кора занимает от одного до трех дней в зависимости от скорости путника-паломника и его выносливости. Некоторые совершаюткору в “положении простирания” (ползком), что занимает несколько недель или даже месяцев..

Кайлас также окружен множеством других интересных и таинственных мест, таких как озеро Манасаровар, которое считается самым священным озером в Азии, или же останки древнего город Гуге, который был столицей царства Западного Тибета до его разрушения монгольскими захватчиками.

Кайлас – это удивительная гора, которая хранит в себе много загадок и феноменов. Некоторые люди считают, что Кайлас – это древняя пирамида, построенная неизвестной цивилизацией.

Любопытно, что на южном склоне горы имеется большое изображение свастики, образованной трещинами в скалах. Как известно, свастика – это древний символ солнца и духовной силы, который используется в разных культурах, но неизвестно, родился ли этот символ благодаря естественной свастике на склоне Кайласа (скорее всего, да). Заявляется также, что около подножья пирамиды не работает ни один электрический прибор, от фонариков и радиопередатчиков, до телефонов и электроплит (было выдвинуто предположение, что под горой находятся огромные массы железных руд).

Помните, что Кайлас – это не просто туристическая достопримечательность, а священное место для миллионов людей. Поэтому если вы решите посетить его, то относитесь к нему с уважением и благоговением.