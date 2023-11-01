Рынок недвижимости замедлится в краткосрочной перспективе, но может восстановиться в следующем году

Продажи жилья в Канаде и средние цены снизятся в ближайшие месяцы, но возобновятся ко второму кварталу следующего года, согласно прогнозам нового отчета td Economic Services.

Продажи жилья в Канаде и средние цены снизятся в ближайшие месяцы, но возобновятся ко второму кварталу следующего года, согласно прогнозам нового отчета td Economic Services.

Экономист Риши Сонди объяснил, что влияние повышения процентных ставок продолжает ощущаться, что, вероятно, приведет к снижению продаж и цен на 10% и 5%, соответственно, к концу первого квартала следующего года по сравнению с их уровнем в третьем квартале 2023 года.

Прогнозируемое восстановление основано на предположении, что Банк Канады снизит свою ключевую процентную ставку к следующей весне по мере роста безработицы и приближения годовой базовой инфляции к целевому показателю Центрального банка в 2%.

Банк Канады в среду сохранил свою ключевую процентную ставку на уровне 5 %, но не исключил повышения ставок в будущем, учитывая прогнозы о том, что инфляция останется выше в краткосрочной перспективе.

По словам Сонди, это может усилить давление на перегруженных домовладельцев, продлевающих свои ипотечные кредиты, и повысить предложение до более высокого уровня, чем ожидалось.

В отчете TD подчеркивается, что, вероятно, потребуется до 2025 года, чтобы продажи жилья в Канаде стабильно превысили уровни, существовавшие до пандемии, в то время как проблемы доступности сохраняются в большинстве провинций.

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