Marché Bonsecours – историческое здание бывшего монреальского рынка

Marché Bonsecours – бывший рынок, а ныне фешенебельный торговый и выставочный центр, одна из достопримечательностей Старого Города.

Все монреальцы, хоть один раз в году, но посещают этот, далеко не самый большой, но самый древний коммерческий центр города. Центр Marché Bonsecours в Старом Монреале – это историческое здание, которое было построено в 1847 году и служило главным рынком Монреаля более 100 лет. Это двухэтажное здание, фасады которого, ориентированы по сторонам света. Он расположен на улице Saint-Paul, недалеко от набережной реки Святого Лаврентия, напротив Старого порта, в нескольких шагах от площади Jacques-Cartier и монреальской мэрии.

Отслужив долгие годы в качестве главного рынка, на котором продавалось всё – от овощей и сена, до кухонной утвари и животных, сегодня центр Marché Bonsecours стал туристической и культурной достопримечательностью Старого Монреаля.

В нем находятся 15 фешенебельных бутиков и галерей искусства, где можно купить изделия из местных материалов, такие как одежда, аксессуары, бижутерия, мебель и сувениры. Здесь же есть несколько ресторанов и кафе, где можно попробовать местную кухню. Кроме того, в центре проводятся выставки, салоны, конференции и свадьбы. Для этого в центре есть несколько залов, которые можно арендовать, эти помещения находятся как на втором этаже, так и в большом подвале.

Центр Marché Bonsecours считаеся одним из самых красивых памятников архитектуры Канады. Он отражает богатую историю и культуру Монреаля и является местом, которое стоит посетить.

В Marché Bonsecours есть 15 бутиков и галерей, которые предлагают разнообразные товары. Вот некоторые из них:

Boutique Artisans Canada: Этот бутик специализируется на продаже изделий из кожи, меха, дерева, стекла и других материалов, сделанных канадскими мастерами.

Boutique Métiers d’art du Québec. Этот бутик представляет работы более 100 квебекских художников и ремесленников, которые создают уникальные предметы декора, украшения, аксессуары. Прекрасные подарки, хотя и не самые дешёвые.

Boutique Mode Québec: Этот бутик продает одежду и обувь от ведущих квебекских дизайнеров, таких как Denis Gagnon, Marie Saint Pierre, Philippe Dubuc и других.

Boutique Signature Québécoise: Этот бутик является витриной для продукции разных квебекских компаний, таких как Cirque du Soleil, Bombardier, Hydro-Québec и других.

Galerie Le Luxart: В этой галерее предлагаются образцы современного искусства от местных и иностранных художников и скульпторов, таких как Corno, Zilon, Guy Roy и других.

Galerie Michel-Ange: Эта галерея специализируется на продаже живописи, скульптуры, гравюры и фотографии от известных канадских художников, таких как Jean-Paul Riopelle, Marc-Aurèle Fortin, Jean-Paul Lemieux и других.

Это лишь некоторые из бутиков и галерей в Marché Bonsecours. Вы можете посмотреть полный список на официальном сайте.