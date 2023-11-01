Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Квебеке вступает в силу запрет на ароматизированные вейпы

В Квебеке вступает в силу запрет на ароматизированные вейпы

Виктория Христова Ноя 1, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 69 Просмотров

Запрет на ароматизированные продукты для вейпинга вступает в силу с 31 октября в провинции Квебек.

 

Будет запрещено продавать жидкости для вейпинга с ароматом чего-либо, кроме табака. Утверждается, что это делается для того, чтобы сделать курение вейпов менее привлекательным для молодежи.

Кроме того, вступают в силу ограничения на объем никотина: его должно быть не больше, чем 20 мг на емкость. Ограничивается и предельный объем резервуаров для жидкостей вейпов.

Согласно проведенному в 2019 году исследованию, 85% старшеклассников, куривших вейпы в течение 30 дней до исследования, выбирали жидкости с фруктовыми вкусами, а 44% дымили продуктами со вкусом мяты или ментола.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*