В Квебеке вступает в силу запрет на ароматизированные вейпы

Запрет на ароматизированные продукты для вейпинга вступает в силу с 31 октября в провинции Квебек.

Будет запрещено продавать жидкости для вейпинга с ароматом чего-либо, кроме табака. Утверждается, что это делается для того, чтобы сделать курение вейпов менее привлекательным для молодежи.

Кроме того, вступают в силу ограничения на объем никотина: его должно быть не больше, чем 20 мг на емкость. Ограничивается и предельный объем резервуаров для жидкостей вейпов.

Согласно проведенному в 2019 году исследованию, 85% старшеклассников, куривших вейпы в течение 30 дней до исследования, выбирали жидкости с фруктовыми вкусами, а 44% дымили продуктами со вкусом мяты или ментола.