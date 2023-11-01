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Новости Более 4000 деятелей культуры Канады поддержали Палестину
фото: https://rossaprimavera.ru/

Более 4000 деятелей культуры Канады поддержали Палестину

Виктория Христова Ноя 1, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 71 Просмотров

Письмо солидарности с Палестиной подписали более 4000 канадских артистов, художников, писателей, ученых, других деятелей культуры, а также общественные организации.

Письмо солидарности с Палестиной подписали более 4000 канадских артистов, художников, писателей, ученых, других деятелей культуры, а также общественные организации.

В сообщении говорится, что подписанты, заметная часть которых связана с Палестиной, осудили «израильский апартеид, колониализм поселенцев, военную оккупацию и этнические чистки». Они призвали Израиль прекратить бомбардировки сектора Газа.

«Мы понимаем, что события [атака на Израиль] произошли не в вакууме», — говорится в послании.

По мнению подписантов, в течение двух десятилетий Израиль держал палестинцев в осаде, словно в тюрьме под открытым небом. Жители региона подвергались «жестоким расправам и испытаниям оружия», были лишены товаров первой необходимости, продовольствия, чистой воды, медикаментов.

Канадские деятели искусств обязались отказываться от профессионального сотрудничества с правительством Израиля, пока политика страны «не будет соответствовать международному праву и универсальным принципам прав человека».

«Как художники, работники культуры и ученые, мы твердо выступаем в поддержку борьбы палестинцев за свободу и против всех форм расизма и колониального насилия со стороны поселенцев», — подчеркнуто в письме.

 

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