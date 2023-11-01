Лишится ли Трамп выборного права по 14-й поправке к Конституции США?

В понедельник утром в зале суда Денвера началось то, чего нация никогда раньше не видела: судебный процесс по определению того, имеет ли вероятный кандидат в президенты от крупной партии вообще право быть президентом.

В понедельник утром в зале суда Денвера началось то, чего нация никогда раньше не видела: судебный процесс по определению того, имеет ли вероятный кандидат в президенты от крупной партии вообще право быть президентом.

В иске, поданном в сентябре шестью избирателями штата Колорадо с помощью вашингтонской группы «Граждане за ответственность и этику», утверждается, что бывший президент Дональд Дж. Трамп не имеет права снова занимать свой пост в соответствии с разделом 3 14-й поправки Конституции США. Этот раздел дисквалифицирует любого, кто «участвовал в мятеже» против Конституции после того, как принес присягу поддерживать ее.

Истцы утверждают, что усилия Трампа по отмене выборов 2020 года, а именно его действия до и во время штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года, чтобы попытаться помешать подтверждению победы Джозефа Байдена, соответствуют критериям дисквалификации.

Сара Уоллес, судья окружного суда штата, председательствующая в этом деле, в последние недели отклонила многочисленные просьбы Трампа и Центрального комитета республиканской партии штата Колорадо о прекращении дела без судебного разбирательства.

Судья Уоллес также в понедельник отклонил призыв к ней взять самоотвод, поскольку она пожертвовала организации, выступающей против кандидатов-республиканцев в Колорадо, — пожертвование, которое горячо акцентировалось президентской кампанией Трампа. Она сказала, что у нее не сложилось никакого мнения по юридическим вопросам этого дела.

Во вступительном заявлении в понедельник Эрик Олсон, адвокат истцов, сказал, что его команда будет утверждать, что 6 января было «восстанием против Конституции» и что Трамп участвовал в этом восстании.

Он напомнил суду о выступлении Трампа перед своими сторонниками утром 6 января и последовавшем за этим штурме Капитолия, а также о том, что Трамп не отзывал толпу в течение нескольких часов.

Адвокат Трампа Скотт Гесслер сказал, что его команда будет утверждать, что «участие» в мятеже требует большего, чем «простое подстрекательство с помощью слов». Он сказал, что Трамп никогда не призывал к насилию и призывал своих сторонников действовать «мирно и патриотично».

Судебный процесс в Колорадо является одной из нескольких попыток по всей стране исключить Трампа из избирательных бюллетеней в соответствии с 14-й поправкой, сообщает газета. Устные прения по этому делу в Миннесоте должны начаться в четверг, судебные иски также были поданы в Нью-Гэмпшире и Мичигане. Отдельно законодатели-демократы в Калифорнии в прошлом месяце обратились к генеральному прокурору своего штата с просьбой запросить заключение суда о приемлемости Трампа в качестве соискателя президентской должности.

Проигравшая сторона почти наверняка подаст апелляцию, и последнее слово, скорее всего, останется за Верховным судом, в котором консервативное большинство составляет большинство — 6:3, включая трех судей, назначенных Трампом.