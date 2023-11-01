Падение цен дает понимание, какие посевные площади будут весной в Канаде

Текущие показатели цен указывают на то, что в 2024 году в Канаде будет меньше посевов рапса и ячменя, а площадь овса и чечевицы возобновится.

Текущие показатели цен указывают на то, что в 2024 году в Канаде будет меньше посевов рапса и ячменя, а площадь овса и чечевицы возобновится.

Цены на канолу упали до чуть более 15 долларов за бушель, что примерно на 4 доллара меньше, чем год назад. Значительная часть падения цен произошла за последние шесть недель.

Более низкие рыночные цены будут означать более низкие цены на страхование урожая, что уменьшит стимул для засушливых районов хеджировать свои ставки рапсом.

Однако любое уменьшение площади рапса будет смягчено отсутствием других привлекательных вариантов.

Яровая пшеница подешевела более чем на 2 доллара за бушель по сравнению с годом назад, а фуражный ячмень подешевел почти на 2 дол.

Ячмень, скорее всего, пострадает больше всего от посевных площадей. Потенциал роста урожая кажется ограниченным теперь, когда Китай снова покупает фуражный ячмень в Австралии, а американская кукуруза закрепилась как альтернатива на откормочных площадках Альберты.

Цены на жесткий дурум по сравнению с прошлым годом снизились лишь незначительно, но они стали большим разочарованием. Поскольку засуха охватила западную часть Саскачевана и южную Альберту, многие производители ждали повторения в 2021 году, когда дурум превысил 20 долларов за бушель.

Некоторое время урожай близился к 15 долларов, но неуклонно снижался и сейчас составляет 13 долларов. Одной из причин неожиданно большой экспорт твердых сортов дурум из Турции.