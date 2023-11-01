Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канада запрещает WeChat, приложения Касперского на мобильных устройствах
phone
Нет телефонам на уроках! Иллюстрация Меган Хорхенсен.

Канада запрещает WeChat, приложения Касперского на мобильных устройствах

Виктория Христова Ноя 1, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 53 Просмотров

Канада запретила китайское приложение для обмена сообщениями WeChat и российскую антивирусную программу Kaspersky на мобильных устройствах государственного выпуска.

 

Запрет был объявлен после оценки главным информационным директором Канады WeChat, принадлежащего Tencent, и приложений, созданных московской компанией Kaspersky, представляющих неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности.

Kaspersky заявила, что была удивлена и разочарована, и что решение было принято без предупреждения или возможности для фирмы ответить на озабоченность правительства.

Совет казначейства заявил, что у него нет доказательств того, что правительственная информация была скомпрометирована, но методы сбора данных приложениями обеспечивают значительный доступ к содержимому устройства, и риски их использования “очевидны”.

“Решение удалить и заблокировать WeChat и приложения Kaspersky было принято для обеспечения того, чтобы сети и данные правительства Канады оставались безопасными и защищенными и соответствовали подходу наших международных партнеров”, – говорится в заявлении Совета казначейства.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*