Канада запрещает WeChat, приложения Касперского на мобильных устройствах

Канада запретила китайское приложение для обмена сообщениями WeChat и российскую антивирусную программу Kaspersky на мобильных устройствах государственного выпуска.

Запрет был объявлен после оценки главным информационным директором Канады WeChat, принадлежащего Tencent, и приложений, созданных московской компанией Kaspersky, представляющих неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности.

Kaspersky заявила, что была удивлена и разочарована, и что решение было принято без предупреждения или возможности для фирмы ответить на озабоченность правительства.

Совет казначейства заявил, что у него нет доказательств того, что правительственная информация была скомпрометирована, но методы сбора данных приложениями обеспечивают значительный доступ к содержимому устройства, и риски их использования “очевидны”.

“Решение удалить и заблокировать WeChat и приложения Kaspersky было принято для обеспечения того, чтобы сети и данные правительства Канады оставались безопасными и защищенными и соответствовали подходу наших международных партнеров”, – говорится в заявлении Совета казначейства.