Ученые представили первую клиническую классификацию сердечных приступов

Канадское сердечно-сосудистое общество (CCS) опубликовало первую в мире классификацию острого инфаркта миокарда (ОИМ), или сердечного приступа, основанную на исследовании повреждения тканей сердца.

Четырехступенчатая классификация CCS-AMI была представлена на конференции “Сосудистый 2023” 29 октября в Монреале, Канада, и опубликована в Канадском журнале кардиологии.

Классификация CCS-AMI описывает повреждение сердечной мышцы после сердечного приступа на четырех прогрессивно тяжелых стадиях, основанных на десятилетиях исследований: инфаркт миокарда 1 стадии CCS (прерванный инфаркт миокарда), инфаркт миокарда 2-й стадии CCS (некроз кардиомиоцитов без повреждения микрососудов), инфаркт миокарда 3-й стадии CCS (некроз кардиомиоцитов и микрососудистая обструкция), острый инфаркт миокарда 4-й стадии (некроз кардиомиоцитов, микрососудистая обструкция и реперфузионное кровотечение).

Клинические классификации пересматриваются и разрабатываются медицинскими обществами для внедрения и утверждения новых стандартов медицинской помощи и развивающихся руководств. Знание того, какой уровень повреждения тканей произошел в сердечной мышце, может помочь кардиологам определить, как наилучшим образом перенаправить лечение, чтобы предотвратить обострение заболевания пациента, даже при доступных сегодня методах лечения.