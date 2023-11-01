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REM
Вагон линии наземного метро Монреаля - REM. Фотография в свободном доступе.

REM опять остановился, пока ситуация не самая лучшая

Megan Jorgensen Ноя 1, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 74 Просмотров

Линия REM – городского “наземного метро” Монреаля – работает с перебоями

В среду, 1 ноября, одна из линий REM опять вышла из строя, в самый час пик. А 31 октября стояли две линии.

Ранним утром 1 ноября линия A1 REM (монреальское наземное экспресс-метро или электричка) – эта линия обслуживает Броссар – вновь остановилась. Происшествие имело место в разгар часа пик, когда тысячи людей с Южного берега спешат на работу и на учёбу в Монреаль. Транспортные службы тут же подключили к делу автобусы, которые доставляли людей в центр Монреаля, как это обычно и делается в таких случях. Линия полностью встала в 6.45, хотя движение замедлилось уже с половины седьмого. Поезда стали постепенно возобновлять движение примерно в половину восьмого утра.

К сожалению, недавно открывшийся REM пока лихорадит достаточно серьёзно. В предыдущий раз линия полностью перестала работать всего лишь сутки назад – 31 октября, когда движение было перекрыто на несколько часов с 15.45, и сотни пассажиров, собиравшихся сесть на поезд на Центральном вокзале Монреаля или же добраться до города из Броссара, были вынуждены добираться до места в переполненных автобусах или садиться на метро до Лонгёя, а затем пересаживаться опять же на автобусы. Хуже всего, что десятки пассажиров оказались заперты в вагонах и просидели в них час, пока поезд не возобновил движение и не довёз их до ближайшей станции. Движение было возобновлено в полном масштабе к 19 часам.

Перебои вызваны, по словам руководства, сбоями в информационной системе РЕМ. По всей видимости, ситуация повторяется и 1 ноября. Пока очень рано говорить о том, что REM помог разгрузить монреальские дороги и позволил жителям быстрее добираться до работы, до учёбы, домой, за покупками, в театры и т.д. Пока РЕМ работает, мягко говоря, не очень хорошо.

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