Линия REM – городского “наземного метро” Монреаля – работает с перебоями

В среду, 1 ноября, одна из линий REM опять вышла из строя, в самый час пик. А 31 октября стояли две линии.

Ранним утром 1 ноября линия A1 REM (монреальское наземное экспресс-метро или электричка) – эта линия обслуживает Броссар – вновь остановилась. Происшествие имело место в разгар часа пик, когда тысячи людей с Южного берега спешат на работу и на учёбу в Монреаль. Транспортные службы тут же подключили к делу автобусы, которые доставляли людей в центр Монреаля, как это обычно и делается в таких случях. Линия полностью встала в 6.45, хотя движение замедлилось уже с половины седьмого. Поезда стали постепенно возобновлять движение примерно в половину восьмого утра.

К сожалению, недавно открывшийся REM пока лихорадит достаточно серьёзно. В предыдущий раз линия полностью перестала работать всего лишь сутки назад – 31 октября, когда движение было перекрыто на несколько часов с 15.45, и сотни пассажиров, собиравшихся сесть на поезд на Центральном вокзале Монреаля или же добраться до города из Броссара, были вынуждены добираться до места в переполненных автобусах или садиться на метро до Лонгёя, а затем пересаживаться опять же на автобусы. Хуже всего, что десятки пассажиров оказались заперты в вагонах и просидели в них час, пока поезд не возобновил движение и не довёз их до ближайшей станции. Движение было возобновлено в полном масштабе к 19 часам.

Перебои вызваны, по словам руководства, сбоями в информационной системе РЕМ. По всей видимости, ситуация повторяется и 1 ноября. Пока очень рано говорить о том, что REM помог разгрузить монреальские дороги и позволил жителям быстрее добираться до работы, до учёбы, домой, за покупками, в театры и т.д. Пока РЕМ работает, мягко говоря, не очень хорошо.