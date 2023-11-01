Франсуа Лего обнародовал цифры по иммиграции в 2024 и 2025 годам

В ближайшие два года Квебек собирается принимать ежегодно до 57 тысяч иммигрантов, и, скорее всего, столько же и в следующие два года.

В среду, 1 ноября, правительство Франсуа Лего заверило, что не собирается существенно увеличивать число иммигрантов, которых провинция принимает ежегодно. Министр Иммиграции, франкоязычия и интеграции, мадам Кристин Фрешет (Christinne Fréchette), выступая перед депутатами Национальной Ассамблеи (Парламента) Квебека огласила цифру в 56 500 иммигрантов, которые поселятся в Квебеке в следующем году. Столько же приедет и в 2025 году. Таким образом, заявленная цифра несколько меньше той, которую планировало правительство, обнародовав год назад планы в отношении иммиграции. Всего будет принято 50 тысяч иммигрантов по программе иммиграции в Квебек, а остальные 6500 – иностранные студенты, которые получат дипломы выпускников в рамках программы “Наличие квебекского опыта”.

Студенты, подпадающие под критерии иммиграции, должны будут изучать французский язык не менее трёх лет в средней или высшей школы, в таком случае они получат право претендовать на статус иммигранта.

В принципе, ожидалось, что министр Фрешет объявит цифры по приёму иммигрантов влоть до 2027 года, но она пояснила, что министерство преподчло более гибкий подход, поэтому пока точных цифр на следующие годы нет.

Но правительство Лего ведёт чёткую политику на повышение значения французского языка – если в Квебеке находится иностранный гражданин, находящийся на временной работе и претендующий на получение статуса иммигранта, он будет обязан доказать определённый уровень знания языка не только для получения статуса иммигранта, но и для продления статус временнего работика (временным иностранным работникам, занятым в сельском хозяйстве это требование предьявляться не будет – для них делается исключение из-за большой нехватки рабочих рук в сельской местности).

Всего же на территории КВебека на 1 июля 2023 года находилась 471 тысяча иностранцев со статусом иностранных студентов, членов семей граждан и постоянных жителей, находящихся в Канаде по гостевым визам, на лечении или временных рабочих, хотя лиц со статусом “временный работник” всего лишь чуть больше 35 тысяч (в основном они из Гватемалы и Мексики). То есть, весьма небольшой процент от общего числа этих лиц получит статус постоянного жителя Квебека. Всего же в Канаде сейчас находятся 2 миллиона 100 тысяч лиц без статуса постоянного жителя или без статуса гражданина Канады (но в это число не входят лица, нелегально находящиейся в стране или же лица вообще без документов). Население страны – 40 миллионов 100 тысяч человек.