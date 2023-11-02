Вице-премьер-министр Канады не знает о плане по переселению жителей Газы

Планы о переселении жителей Газы не известны вице-премьер-министру Канады Христе Фриланд, 31 октября сообщила она на пресс-конференции.

Вице-премьер-министр отметила, что ей неизвестны планы переселения жителей Газы в другие страны, в том числе Канаду. «Мне неизвестно об этих сообщениях», — заявила она журналистам.

Напомним, ранее агентство Associated Press заявило о существовании плана израильской разведки о переселении 2,3 млн жителей сектора Газа на Синайский полуостров.

Израиль признал, что были разработаны планы для возможного выселения 2,3 млн жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египте, 31 октября это признал офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху

В офисе Нетаньяху уточнили, что документ, содержащий этот план, был датирован 13 октября и отнесен администрацией к категории гипотетических сценариев. Согласно плану, после возможного выселения населения сектора Газа, данная территория не будет передана под контроль палестинской администрации или какому-либо другому правительству в этом анклаве.

Этот план вызвал недовольство в Палестине. Официальный представитель президента Махмуда Аббаса выразил протест против идеи перемещения населения из сектора Газа.

При этом в газете The Times of Israel сообщили, что жители Газы могут быть переселены не только в Египет, но и в другие страны, включая Канаду.