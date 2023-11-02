Заместитель генсека ООН назвал зверством удар по лагерю беженцев в Газе

Израильский удар по палестинскому лагерю беженцев Джебалия стал очередным зверством в отношении жителей сектора Газа, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в опубликованном заявлении.

Согласно сообщению, Гриффитс отметил, что в результате атаки на лагерь беженцев Джебалия были убиты десятки гражданских лиц.

«Это лишь одно из последних зверств, которое постигло жителей Газы, где боевые действия вступили в еще более страшную стадию со все более ужасающими последствиями», — говорится в заявлении замгенсека ООН.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об ухудшении с каждым часом ситуации в секторе Газа. По его словам, она становится все более отчаянной.

При этом более 2 млн человек находятся под безжалостными бомбежками, не имеют безопасного места, еды, воды и медпомощи, подчеркнул он.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет свои наземные операции и усиливает межвидовое взаимодействие, 1 ноября сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Параллельно с расширением наземных мероприятий предпринимаются совместные межвидовые действия с участием воздушных и морских сил по предотвращению угроз на земле и нанесению ударов по террористической организации ХАМАС», — говорится в сообщении.

Действия подразделений ЦАХАЛ на земле поддерживает не только артиллерия. Удары по противнику наносятся также самолетами, вертолетами. С моря наносят удары корабли военно-морских сил.

Собранные разведкой сведения в режиме реального времени передаются непосредственно военно-воздушным силам и флоту.

В ЦАХАЛ заявили о десятках уничтоженных военных объектов ХАМАС, включая наблюдательные посты и точки запуска ракет, включая противотанковые, а также военные суда.