Госслужащие Квебека проведут забастовку

Забастовка государственных служащих пройдет в понедельник, 6 ноября, в Квебеке.

Решение о забастовке было принято профсоюзным альянсом «Общий фронт», объединяющим около 400 тыс. работников. Входящие в альянс профсоюзы представляют учителей и школьный вспомогательный персонал. Забастовка пройдет в первой половине дня и затронет начальные, средние и специализированные школы, а также детсады. Также будет недоступен школьный транспорт.

Ранее профсоюзные федерации отклонили предложение правительства по новому контракту. Последующие забастовки пока не анонсировались.

Напомним, в Канаде сохраняется высокая базовая процентная ставка, при этом экономика страны впала в рецессию, об этом говорит статистика.