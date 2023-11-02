Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Госслужащие Квебека проведут забастовку
Электрический школьный автобус квебекского производства

Госслужащие Квебека проведут забастовку

Виктория Христова Ноя 2, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 31 Просмотров

Забастовка государственных служащих пройдет в понедельник, 6 ноября, в Квебеке.

 

Решение о забастовке было принято профсоюзным альянсом «Общий фронт», объединяющим около 400 тыс. работников. Входящие в альянс профсоюзы представляют учителей и школьный вспомогательный персонал. Забастовка пройдет в первой половине дня и затронет начальные, средние и специализированные школы, а также детсады. Также будет недоступен школьный транспорт.

Ранее профсоюзные федерации отклонили предложение правительства по новому контракту. Последующие забастовки пока не анонсировались.

Напомним, в Канаде сохраняется высокая базовая процентная ставка, при этом экономика страны впала в рецессию, об этом говорит статистика.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*