Высокие ставки по ипотечным кредитам: изменились ли цены на недвижимость?

Согласно последнему отчету группы DuProprio за 3-й квартал 2023 года, последнее повышение ключевой ставки начинает оказывать более заметное влияние на рынок недвижимости Квебека.

Согласно данным, обнародованным в среду, рынок недвижимости, похоже, возвращается к определенному равновесию после сильного ажиотажа во время пандемии, но преимущество по-прежнему остается в пользу продавцов.

Повышение процентных ставок еще не “сильно повлияло на среднюю цену продажи в провинции”.» Средняя цена в 3-м квартале составила 395 000 долларов, что на 2% больше, чем в прошлом году.

Покупатели также имеют доступ к большему количеству вариантов, чем в прошлом году на эту дату. Это связано с тем, что количество недвижимости больше, но не увеличивается «существенно».

Отсутствие выбора недвижимости частично объясняется сокращением числа владельцев, желающих продать свою недвижимость.

«Только рынки Гатино и Шербрука предложили больше возможностей для начинающих владельцев”, – говорит Дюпроприо.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.