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Новости Статистики подтвердили, что экономика Канады в рецессии

Статистики подтвердили, что экономика Канады в рецессии

Виктория Христова Ноя 2, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 22 Просмотров

Канадская экономика вступила в техническую рецессию, показывают предварительные данные, опубликованные Статистическим управлением Канады 30 октября.

 

Согласно отчету за август, валовый внутренний продукт (ВВП) не изменился по сравнению с предыдущим периодом. В предыдущем месяце ВВП также не рос. Согласно предварительным данным, в сентябре ситуация не улучшится.

По предварительной оценке Статистического управления Канады, в третьем квартале экономика Канады сократилась на 0,1%. Во втором квартале она также не росла.

В отчете говорится, что из 20 отраслей в августе выросли восемь. Рост в секторах услуг был компенсирован падением реального производства. Отмечается, что на экономику давят высокие процентные ставки, инфляция, лесные пожары и засуха.

Напомним, что экономисты предупреждали о риске рецессии, а также указывали на возможность, что экономика уже перестала расти.

Экономика Канады рискует впасть в рецессию или уже находится в ней, заявил профессор экономики Университета Конкордия Канады Моше Ландер 15 августа в интервью телеканалу CTV.

По оценке профессора, к сентябрю ВВП страны начнет замедляться вследствие повышения базовой процентной ставки. Таковы последствия подавления инфляции, считает он.

«Реальность такова, что повышение процентных ставок в прошлом году оказывает свое влияние», — отметил он. По словам Ландера, экономисты стремились убрать часть «спроса из экономики» и им это удалось: инфляция снизилась с более чем 8% в 2022 году до 3,3% в 2023-м.

Профессор пояснил, что падение уровня инфляции было «немного иллюзией», так как одновременно упала цена на газ. Однако более высокие процентные ставки привели к увеличению стоимости ипотечных кредитов, являющихся крупным фактором инфляции.

 

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