Британия и Канада ввели санкции против поставщиков армии Мьянмы «во имя демократии»

Великобритания, США и Канада согласовали новые санкции против финансовых структур и компаний по торговле оружием, снабжающих вооруженные силы Мьянмы, 31 октября сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании.

Санкции нацелены на торговцев оружием, осуществляющих поставки силам безопасности, а также на структуры, финансирующие вооруженные силы страны.

«Великобритания, США и Канада сегодня (31 октября) объявляют о дальнейших санкциях в отношении торговцев оружием и финансистов вооруженных сил Мьянмы, ответственных за репрессии против гражданского населения в Мьянме. Последний раунд санкций Великобритании направлен против пяти физических лиц и одной организации, занимающихся либо предоставлением финансовых услуг режиму, либо поставками ограниченных товаров, включая детали самолетов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Лондоне, санкции применены в качестве меры давления на правительство Мьянмы «в ответ на продолжающиеся и усиливающиеся воздушные атаки, в том числе против гражданского населения».

По данным Управления ООН по правам человека, с момента переворота в феврале 2021 года по меньшей мере 3857 человек были убиты военными и по меньшей мере 1,2 миллиона стали вынужденными переселенцами.

Министр Индо-Тихоокеанского региона Анн-Мари Тревельян заявила: «Великобритания однозначно осуждает жестокую кампанию режима против народа Мьянмы. Вместе с нашими международными партнерами мы закрываем сеть торговцев оружием и финансистов вооруженных сил Мьянмы новыми санкциями, которые будут направлены на ограничение их доступа к ключевым ресурсам и доходам, чтобы предотвратить дальнейшие подобные нападения».

«Мы по-прежнему твердо поддерживаем народ Мьянмы и его стремление к мирному и демократическому будущему», — добавила она.

Напомним, военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля 2021 года.

С этого момента Великобритания включила 25 физических и 29 юридических лиц в режим санкций против Мьянмы, а также включила 2 ключевых военных конгломерата и их 111 дочерних компаний в режим глобальных санкций по правам человека.