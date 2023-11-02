В Канаде озаботились, что мигранты массово покидают страну

Число покинувших Канаду мигрантов, получивших вид на постоянное жительство в период с 1982 по 2018 год, резко выросло в период с 2016 по 2019 годы.

Согласно исследованию, проведенному Институтом канадского гражданства (ICC) и Conference Board of Canada, в среднем страну покидали 0,9% людей, осевших в Канаде с 1982 года. Однако в 2019 году этот показатель вырос до 1,18%, то есть на 31% больше среднего показателя. Еще один всплеск был зарегистрирован в 2017 году: 1,15% с 0,8% годом ранее.

Всего страну покинули почти 60 тыс. человек в 2017 году и около 67 тыс. человек в 2019. В целом число уезжающих из страны иммигрантов растет с 1990-х годов.

«Сейчас мы видим людей, которые приезжают в Канаду, а затем говорят: „нет, спасибо“ и едут дальше, — прокомментировал данные исполнительный директор ICC Даниэль Бернхард. — И количество этих людей увеличивается. Мы предполагаем, что на это влияет отсутствие жилья, здравоохранения, других видов услуг».

В исследовании учитывались все, кто хоть раз подавал налоговую декларацию после переезда в страну. Если после этого до 2020 года они не подавали налоговую декларацию, в исследовании их учитывали как покинувших страну.

Бернхард отметил, что большой поток уезжающих мигрантов был зафиксирован еще до скачка инфляции, поэтому ситуация может еще усугубиться в дальнейшем.

Как отмечает газета, иммиграция традиционно играет важную роль в стимулировании экономики Канады. Правительство намеревалось принять 465 тыс. новых постоянных жителей к 2023 году, 485 тыс. в 2024 и 500 тыс. в 2025 году.

Для сравнения: в 2022 году Канада приняла почти 700 тыс. приезжих, часть из которых имели разрешения на работу или учебу, либо претендовали на статус беженца.