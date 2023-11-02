Métro – самая большая сеть магазинов розничной торговли в Канаде

Несколько слов о компании Метро, один из крупнейших работодателей в Квебеке и в Канаде, самая известная сеть супермаркетов.

Канадская продовольственная компания розничной торговли Métro Inc. была основана в 1947 году в Монреале. Начав свою деятельность с Квебека, она постепенно завоевала рынок по всей Канаде и сегодня стала одной из крупнейших продовольственных розничных сетей в стране, если не самой крупной, но до сих пор большая часть её магазинов находится в Квебеке.

Métro была основана группой независимых торговцев под названием “Les Épiceries Lasalle Groceteria”, и только в 1952 году название было изменено на “Le Marché d’Alimentation Métro Ltée”, когда открылся первый магазин в Онтарио. С тех пор сеть продолжала расти и развиваться на протяжении всех следующих десятилетий.

На начало 2023 года компания владела сотнями магазинов по всей Канаде (не менее 600, не считая филиалов, работающих под другими названиями. До сих пор основная часть магазинов находится в Квебеке, больше всего их в Монреале, где есть несколько десятков магазинов сети. По неполным, скорее всего, данным, в Квебеке Метро принадлежит около 330 магазинов-супермаркетов, из них 120 – Métro-Plus.

В компании работают десятки тысяч работников, причём большая часть из них работает в Квебеке, учитывая что основная часть магазинов также находится здесь. Точные цифры могут варьироваться от года к году, даже от месяца к месяцу, но Métro является одним из крупнейших работодателей в розничной сфере в Канаде. В 2022 году на компанию по всей Канаде работали около 90 тысяч человек. Общий оборот в 2022 году составил неплохую сумму в 19 миллиардов долларов.

Métro предлагает широкий ассортимент продуктов, включая свежие продукты, мясо, рыбу, молочные продукты, хлебобулочные изделия, и многие другие товары. Кроме того, во многих магазинах есть аптеки, отделы по продаже цветов и украшений из цветов, есть кафе.

Компания также эксплуатирует другие бренды – Super C, Food Basics (в Онтарио), Adonis (в разных регионах Канады), сети аптек Jean-Coutu и Brunet – все эти бренды тоже принадлежат Métro Inc.

Сегодня Métro является важной частью канадской розничной инфраструктуры, особенно в Квебеке. Компания продолжает инвестировать в разные проекты, иногда не связанные с розничной торговлей, например, в развитие энергетики.

Метро, как и любая крупная фирма, всегда ищет работников во всех сферах приложения сил. Часто работникам достаточно минимального знания языка (для работы на складе, грузчиками и т.д.), так что если вы ищете работу, то имеет смысл обратиться в эту фирму в поисках возможности трудоустройства: https://careers.metro.ca/?locale=fr_CA.