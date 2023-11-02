22 миллиардов долларов выведены из Квебека в Люксембург за 10 лет

Куда уходят деньги, заработанные в Квебеке, и почему компании выводят эти деньги в Люксембург.

Согласно результатам исследований, проведённых экспертами Института социально-экономических исследований и информации (IRIS), 27 квебекских компаний из тридцати трёх, имеющих филиалы или работающих в Люксембурге, перевели за последние 10 лет 22 миллиардов из общей суммы прибыли, полученной в Квебеке, с целью сокращения налоговых платежей.

Среди этих фирм такие компании, Bausch Health из Лаваля, Couche-Tard, MindGeek, CGI, Great West/Power Corporation, Saputo и другие. В совопкупности эти компании задекларировали в Люксембурге прибыль на общую сумму 21,7 млрд. долларов в период с 2012 по 2021 год.

Всего по всей Канаде 59 транснациональных корпораций (повторим, что 33 из них имеют представительства или штаб-квартиру в Квебеке), перевели же в Люксембург за эти десять лет около 120 миллиардов долларов. Население Люксембурга примерно раза меньше населения Монреаля. Но дело не в этом, а в том, что в этой европейской стране действуют очень выгодные налоговые правила.

За редким исключением, ни одна из этих компаний не вела реальной экономической деятельности в Люксембурге, что стало бы логичным пояснением. Речь лишь о бухгалтерских операциях, направленных исключительно на уменьшение налоговых выплат. Операции эти являются вполне законным способом уклонения от налогов.

Например, согласно результатам расследования, в случае с компанией Saputo, ее дочерние предприятия в Люксембурге сумели получить только в 2021 году почти 32 млн. долл. прибыли, а на заработную плату ушло всего 8700 долларов. В еще более абсурдной ситуации находится канадская компания Restaurant Brands International (эта фирма владеет сетями Burger King и Tim Hortons), чистая прибыль которой в Люксембурге составляет почти 13 миллиардов долларов, хотя у этой сети нет ни одного сотрудника в этой стране, да и в любом случае количество пончиков или бургеров, которые может съесть страна с населением менее миллиона человек, ограничено.

Способы показа законности операций по выводу средст разные – бухгалтерские ухищрения, консультации, маркетинговые услуги, капиталовложения, но, остаётся повторить, все эти способы законны.

Сумеет ли правительство Квебека остановить отток долларов в Люксембург после публикации скандальных данных? И сумеет ли принять меры правительство Канады? Вопрос интересный, но ещё более любопытно было бы получить ответ на вопрос о том, неужели Люксембург является ли единственной страной, куда утекают деньги, заработанные в Квебеке и в Канаде, а на остальные страны «налогового рая» наши фирмы внимания не обращают?