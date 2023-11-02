Арест двух монреальцев российского происхождения в Нью-Йорке за незаконную торговлю с Россией

В США арестованы двое жителей Монреаля – россиян по происхождению, за поставки запрещённого оборудования в Россию.

Власти США официально подтвердили, что 31 октября в Нью-Йорке были арестованы два жителя Монреаля и один житель США (скорее всего, Нью-Йорка) по обвинению в поставках в Россию деталей для военного оборудовния или же для использования этого обордувания в военных целях. Имена и фамилии жителей Монреаля – Николай Гольцев (Goltsev), 37 лет, и его супруга Кристина Пузырёва (Puzyreva), 32 лет. Третий арестованный – Салимджон Насриддинов (Salimdzhon Nasriddinov), 52 лет. Первые двое имеют канадское и российское гражданство, а Насриддинов – гражданин одновременно России и Таджикистана.

Обстоятельства, благодаря которым все трое были арестованы, не сообщаются, но говорится о том, что товары, которые они поставляли в Россию окольным путём, были обнаружены в Украине (никаких подробностей обнаружения улик не приводится). Зато сообщается, что все трое арестованных поставили из США в Россию кружным путём более трёхсот единиц запрещённых к экспорту в Россию товаров, в частности, компонентов электронного оборудования.

Указывается также, что под прикрытием обычной и законной международной торговли, эти лица организовали настоящий склад в Бруклине, отправляя товары через третьи страны и через подставные фирмы. В конце концов, какие-то элементы были обнаружены в Украине среди оборудования, захваченного украинской стороной в ходе боевых действий или же среди обломков российских ракет и дронов (эта деталь приводится в сообщении властей).

Все трое обвиняются в контрабанде и в обходе законов о контроле над экспортом. Весьма возможно, им будет предъявлено и обвинение в действиях, направленных на подрыв безопасности США, так как обвиняемые прекрасно отдавали себе отчёт в том, что поставляют товары российским вооружённым силам.

Канадские власти пока никак не реагировали на сообщение об аресте двоих канадских граждан в США, но, наверняка, в ближайшее время информация об Николае Гольцеве и Кристине Пузырёвой станет доступна.