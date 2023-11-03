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Новости Канада и G7 работают над будущими гарантиями безопасности Киеву
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Фото Adrian Wyld

Канада и G7 работают над будущими гарантиями безопасности Киеву

Виктория Христова Ноя 3, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 6 Просмотров

Канада вместе со странами G7 разрабатывает перспективные гарантии безопасности Украины, заявила глава внешнеполитического ведомства страны Мелани Жоли

Канада вместе со странами G7 разрабатывает перспективные гарантии безопасности Украины, заявила глава внешнеполитического ведомства страны Мелани Жоли 1 ноября, выступая на конференции дипломатов в Монреале, транслируемой по национальному телевидению.

Политик подчеркнула, что вместе со своей командой она долго работала «над созданием долгосрочных гарантий безопасности для Украины».

Она отметила также, что разработчики предложили поддержать их концепцию странам G7.

Жоли призвала каждую из стран-союзников принять на себя обязательства поддерживать Украину и во время конфликта с Россией, и после него, «когда украинцы сядут за стол переговоров».

Подробности «концепции», предложенной её «командой», госпожа Жоли не привела, отметив, что работа над «практическими аспектами» концепции еще продолжается.

 

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