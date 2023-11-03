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Флаг Квебека на Places des Arts. Фотография Жака Надо, газета Лё Девуар.

Квебек против увеличения уровня иммиграции вопреки правительству Канады

Виктория Христова Ноя 3, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 62 Просмотров

Против увеличения уровня иммиграции выступили в правительстве канадской провинции Квебек.

Против увеличения уровня иммиграции выступили в правительстве канадской провинции Квебек.

Представляя в Национальной ассамблее план иммиграционной ориентации на 2024–2025 годы, министр по вопросам иммиграции провинции Кристин Фрешет заявила, что власти провинции намерены поддерживать существующий уровень миграции: около 50 тыс. человек в год. Детали плана правительства Квебека будут объявлены позже. Отмечается, что один из заявленных мотивов ограничения иммиграции — охрана французского языка в провинции.

Заявление было сделано на фоне заявлений правительства Канады о намерениях существенно увеличить число иммигрантов.

Стоит отметить, что внутри самой провинции нет единства мнений по поводу ограничения числа иммигрантов. В частности, за увеличение квоты выступают предприниматели, желающие заполнить мигрантами тысячи вакантных рабочих мест. Либеральная партия предлагает увеличить квоту до 70 тыс. человек в год, «Солидарность Квебека» — от 60 тыс. до 70 тыс. человек. Фактически единственные, кто предлагает это число сокращать — «Квебекская партия», в ней считают оправданным иметь до 35 тыс. новых жителей в год.

 

 

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