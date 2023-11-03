Квебек против увеличения уровня иммиграции вопреки правительству Канады

Против увеличения уровня иммиграции выступили в правительстве канадской провинции Квебек.

Против увеличения уровня иммиграции выступили в правительстве канадской провинции Квебек.

Представляя в Национальной ассамблее план иммиграционной ориентации на 2024–2025 годы, министр по вопросам иммиграции провинции Кристин Фрешет заявила, что власти провинции намерены поддерживать существующий уровень миграции: около 50 тыс. человек в год. Детали плана правительства Квебека будут объявлены позже. Отмечается, что один из заявленных мотивов ограничения иммиграции — охрана французского языка в провинции.

Заявление было сделано на фоне заявлений правительства Канады о намерениях существенно увеличить число иммигрантов.

Стоит отметить, что внутри самой провинции нет единства мнений по поводу ограничения числа иммигрантов. В частности, за увеличение квоты выступают предприниматели, желающие заполнить мигрантами тысячи вакантных рабочих мест. Либеральная партия предлагает увеличить квоту до 70 тыс. человек в год, «Солидарность Квебека» — от 60 тыс. до 70 тыс. человек. Фактически единственные, кто предлагает это число сокращать — «Квебекская партия», в ней считают оправданным иметь до 35 тыс. новых жителей в год.