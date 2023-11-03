“Моей любимой” и нашим любимым зрителям…

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Лиза Пряникова впервые в жизни оказывается за границей. Она отправляется на отдых в Турцию со своим женихом Богданом, но он оказывается невыносимым ревнивцем. Жених бросает бедную девушку одну в чужой стране без денег на обратный билет. На помощь Лизе приходит ее единственный знакомый в Турции – гид Клим. Он предлагает девушке подработать в небольшом отеле у его друзей – семьи Чаглар. В Клима влюблена дочь хозяев отеля – избалованная красавица Гюзель. Клим становится самым близким человеком для Лизы, но Гюзель готова на все, чтобы разлучить их. Вскоре Лиза узнает, что Клим хранит тайну, которая способна разрушить все мечты Лизы о счастье… Закончится ли эта история любви очередным разочарованием, мы узнаем, посмотрев новинку сервиса интерактивного ТВ eTVnet – фильм “Моей любимой”.

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“Мститель. Страшный лес”

Андрей, закончив службу, находит для себя новое применение – теперь он лесник в родном крае. Затворничество не тяготит его – наедине с природой он чувствует себя абсолютно самодостаточным и счастливым. Но в один момент все резко меняется. На вверенной Андрею лесной территории трое молодых людей жестоко избивают и насилуют девушку-студентку. Правоохранители открещиваются от расследования этого преступления, поскольку один из насильников – сын крупного криминального авторитета по прозвищу Хозяин. Андрей решает наказать обидчиков самостоятельно. В результате он сталкивается с самыми влиятельными людьми края, и теперь на кону не только поруганная честь девушки, но и жизнь Андрея.

“Ника”

В детстве Ника Турбина вместе с мамой гастролировала по Советскому Союзу, читая свои стихи: полные стадионы любителей поэзии, богемные вечеринки, встречи со знаменитостями. 8-летний вундеркинд, она поражала недетской грустью и пронзительностью строк. И вот Нике 27. СССР уже нет, как нет и детства, славы, а самое трудное – нет вдохновения. Ника больше не пишет стихи и пытается разобраться в себе: куда исчез тот ее “голос”, почему она больше не чувствует любви матери и сможет ли когда-нибудь быть счастлива, как все? Знакомство с веселым и независимым Иваном дает Нике надежду на это счастье и дарит забытое вдохновение.

“Кто там?”

Каждому знакомо чувство тревоги, когда в дверь стучится незнакомец. Стоит ли открывать? Кто там? Миллиардер, пилот самолета, стажер-полицейский, молодая мама и ее дочь, оказываются перед лицом неизвестности. Им предстоит заглянуть по ту сторону, а главное – внутрь себя, чтобы понять, чего же они боятся на самом деле.

“Бизон. Дело манекенщицы”

Москва. 1974 год. Расцвет “брежневской” эпохи. Растет благосостояние советских трудящихся. Однако за внешним благополучием уже идут процессы, которые спустя полтора десятка лет приведут к гибели империи. Осенним вечером во время премьерного показа в подсобке Дома Моделей на Кузнецком мосту обнаружена повешенной ведущая манекенщица Мила Никанорова. К расследованию приступает принципиальный и упрямый следователь МУРа Кирилл Бессонов. Он связывает это дело с другим – смертью следователя ОБХСС Кузнецова, – с которым связана личная трагедия Бессонова.

“Юленька”

Примерная женская гимназия. Молодой учитель. Счастливая семья. Ощущение радости, надежды и безопасности. И вдруг все рушится. Зло обретает самые странные, наивные и причудливые формы. Его нельзя увидеть. Нельзя победить. Нельзя наказать. Оно разрушает тебя, отбирает все самое дорогое и, в конце концов, требует твою жизнь. Это ли расплата за собственные ошибки, за измену, за слабость? Можно ли выбраться из ада? Можно ли в аду оставаться человеком? Судьба молодого учителя зависит от ответа на один вопрос: “Смогу ли я дойти до конца и не оступиться?”. Юленька поможет найти ответ.

“Фото на память”

Неожиданная авария заставляет компанию молодых людей свернуть в старый дом, где, к своему удивлению, среди множества жутких фотографий они находят снимок их разбитого автомобиля. К тому же, в одной из комнат обнаруживается старинный фотоаппарат, на который возможно и сделаны страшные снимки. Молодые люди оказываются втянуты в несущую смерть, кровавую карусель. Убивает ли фотоаппарат? Случайны ли происходящие с ними события?

“Зеркало лжи”

У детского логопеда Дины счастливая и размеренная жизнь: дочь Оля и любимый мужчина Сергей, с которым она давно собирается узаконить отношения. С лучшими подругами – Нелей, Яной и Анной – Дина познакомилась еще на первом курсе педагогического училища, и с тех пор они неразлучны. Все меняется, когда при странных обстоятельствах погибает Яна, а ее муж обвиняет в преступлении Дину. И теперь Дина вместе с Нелей и их новым знакомым – следователем Евгением – должна разобраться в этом запутанном деле, чтобы доказать свою невиновность. Вот только искать убийцу подруги Дине предстоит втайне от любимого мужчины.