Конфликт на Ближнем Востоке грозит $2 трлн ущерба мировой экономике 

Обострение палестино-израильского конфликта грозит $2 трлн ущерба для мировой экономики, заявил главный экономист подразделения EY-Parthenon консалтинговой компании Ernst & Young Грегори Дако.

По его словам, в случае втягивания в конфликт новых стран Ближнего Востока стоит ожидать начала умеренной рецессии мировой экономики. При этом цены на нефть могут возрасти до $150 за баррель. «Глобальные экономические последствия такого сценария весьма серьезны», — отметил Дако.

Кроме того, власти Бахрейна разорвали дипломатические и экономические отношения с Израилем в знак поддержки Палестины, это решение утвердила палата депутатов (нижняя палата парламента) королевства. «Бахрейн принял решение вернуть в страну посла королевства в Израиле. Экономические отношения с Израилем также приостановлены», — отметил парламент страны.

По словам депутатов, посол Израиля также уже покинул королевство.

Несколько немецких граждан покинули сектор Газа через пограничный переход «Рафах», сообщило министерство иностранных дел Германии. Согласно данным ведомства, в настоящее время в секторе Газа все еще находятся несколько сотен граждан Германии. В министерстве сообщили, прибывших на пограничный переход в Рафахе немецких граждан встретили сотрудники посольства Германии в Каире.

Отмечается, что освободившихся граждан Германии встречали таже представители международных благотворительных организаций.