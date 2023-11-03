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Новости В Канаде создадут фонд для добычи критически важных полезных ископаемых
Фото: https://trafaret-decor.ru/

В Канаде создадут фонд для добычи критически важных полезных ископаемых

Виктория Христова Ноя 3, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 44 Просмотров

Фонд по обеспечению инфраструктуры добычи критически важных ископаемых начнет работу осенью 2023 года, объявил министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон 1 ноября, сообщила пресс-служба правительства Канады.

Фонд по обеспечению инфраструктуры добычи критически важных ископаемых начнет работу осенью 2023 года, объявил министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон 1 ноября, сообщила пресс-служба правительства Канады.

«Спрос на важнейшие минералы, являющиеся основными факторами внедрения экологически чистых технологий и экологически чистых источников энергии, по прогнозам, будет расти в геометрической прогрессии по мере того, как мировая экономика продолжает смещаться в сторону низкоуглеродных решений», — обосновал важность создания фонда министр.

Размер Фонда инфраструктуры критически важных полезных ископаемых (CMIF) составит $1,5 млрд. Вскоре он должен начать первый конкурс проектов. Основной задачей является устранение пробелов в инфраструктуре для обеспечения добычи критически важных ископаемых, а также построение связей с рынками.

Деньги выделяются на семь лет. Фонд, в частности, должен будет поддерживать проекты в области «чистой» энергетики и транспорта. CMIF является ключевым компонентом Канадской стратегии по критически важным минералам.

 

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