В Канаде создадут фонд для добычи критически важных полезных ископаемых

Фонд по обеспечению инфраструктуры добычи критически важных ископаемых начнет работу осенью 2023 года, объявил министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон 1 ноября, сообщила пресс-служба правительства Канады.

Фонд по обеспечению инфраструктуры добычи критически важных ископаемых начнет работу осенью 2023 года, объявил министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон 1 ноября, сообщила пресс-служба правительства Канады.

«Спрос на важнейшие минералы, являющиеся основными факторами внедрения экологически чистых технологий и экологически чистых источников энергии, по прогнозам, будет расти в геометрической прогрессии по мере того, как мировая экономика продолжает смещаться в сторону низкоуглеродных решений», — обосновал важность создания фонда министр.

Размер Фонда инфраструктуры критически важных полезных ископаемых (CMIF) составит $1,5 млрд. Вскоре он должен начать первый конкурс проектов. Основной задачей является устранение пробелов в инфраструктуре для обеспечения добычи критически важных ископаемых, а также построение связей с рынками.

Деньги выделяются на семь лет. Фонд, в частности, должен будет поддерживать проекты в области «чистой» энергетики и транспорта. CMIF является ключевым компонентом Канадской стратегии по критически важным минералам.