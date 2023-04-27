О чём крайне желательно знать молодым людям, которые впервые устроились на работу

Несколько полезных советов для тех, кто впервые устроился на работу. Каковы их права и обязанности.

Нехватка рабочих рук ощущается в Квебеке и по всей Канаде достаточно сильно. Хотя, конечно, общая экономическая ситуация не позволяет, как правило, платить высокие зарплаты. Но в любом случае, Закон есть Закон и платить зарплату меньше установленного минимума запрещено без скидок на возраст и опыт юного работника. Это правило незыблемо, и незаконно любое оправдание работодателя – мол, ты ж начинающий, да и молод ещё, поэтому будешь получать меньше.

Далее, необходимо помнить, что молодой, начинающий работник ни в коем случае не несёт финансовую ответственность за допущенные им ошибки. Например, если в конце трудового дня касса не сходится, юный работник не должен оплачивать разницу из своего кармана. Он не должен возмещать воровство с полки магазина, не должен возмещать ущерб от разбитой им во время работы посуды или разлитого молока, которое он уронил, выставляя на полки, не должен платить за испорченный случайно инструмент и т. д.

Работодатель не имеет права требовать возмещения за ущерб и вычитать эти деньги из зарплаты молодого человека. Если же деньги вычтены, то работник имеет полное право обратиться с жалобой в Комиссию по соблюдению трудовых норм, условий равенства, здоровья и безопасности труда.

Если такие условия о возмещении приченённого ущерба содержатся в трудовом договоре, то они незаконны! Ваш работодатель имеет право вычитать лишь те суммы, вычет которых предусмотрен трудовым законодательством Квебека (например, налоги, сумму частной рабочей страховки, взносы в пенсионные фонды и т. д.) Во всех случаях причина вычета должна быть чётко сформулирована в расчётном документе. И, как правило, работник имеет право отказаться от выплат (хотя, например, при отказе от частной рабочей страховки, работник остаётся без финансовой защиты, так как госстраховка в таких случаях не предусмотрена).

При малейшем сомнении в том, что касается трудового договора, юному работнику настоятельно рекомендуется проконсультироваться, по меньшей мере, с родителями или опытными взрослыми или же просто обратиться в Комиссию по соблюдению трудовых норм. Никаких денег это обращение не стоит.

Рабочая одежда

Если вы работаете по минимальной ставке (включая и работу официантом, где зарплаты меньше официального минимума для других отраслей, так как считается, что официант получает чаевые), то работодателей обязан выдать вам рабочую одежду за его счёт. Но если зарплата выше минимума, то работодатель может потребовать приобрести форму за ваш счёт, но в любом случае окончательная зарплата, получаемая на руки (с учётом страховых и пенсионных выплат) должна быть не меньше официального минимума.

И не забудьте, что в том случае, если вы сами оплатили униформу, её предоставил работодатель и вычел эту сумму из зарплаты, вы должен дать письменное согласие на эти вычеты. То же касается рабочей обуви и других приспособлений, используемых в работе, хотя, конечно, как правило, каски и страховочные шнуры оплачивает работодатель.

Обучение

Работодатель оплачивает профессиональную подготовку нового работника. Время, которое молодой человек тратит на обучение, считается рабочим временем и оплачивается по ставке, не ниже минимума. Разумеется, на время прохождения курсов подготовки зарплата может быть установлена ниже той, о которой стороны договорились при приёме на работу, но после окончания периода подготовки зарплата тут же поднимается до обговоренной. И, конечно, даже в период обучения она не может быть ниже официального минимума.

Кроме того, в необходимых случаях предприятие обязано выплачивать командировочные, оплачивать проживание, расходы по стоянке личного транспорта, расходы по проезду к месту обучения и все другие расходы (например, обучение должно проходить в другом городе, где есть механизмы или используется система управления складами, которые пока не установлены на основном месте работы).

Несчастные случаи на производстве

К сожалению, несчастных случаев на работе очнь много — молодежь становится жертвой происшествий в семь раз чаще, чем взрослые опытные работники. И это несмотря на все обучения, призывы, требования соблюдать технику безопасности и всё остальное.

Как и все остальные работники, молодые люди, включая несовершеннолетних, так же защищены трудовым законодательством, как все остальные работники. Не принимаются никакие пояснения – «тебе 15 лет, ты сам виноват в том, что шёл без каски, так что разбирайся сам, тебе три дня отпуска по болезни из-за того, что шишка на голове от упавшей доски, не положен, не так уж велика шишка».

На какие вычеты обратить внимание

Молодые люди не знают о том, какие вычеты работодатель применяет, и иногда его может огорошить та или иная цифра вычетов.

Например, страхование от безработицы составляет 1,63 доллара на каждые сто долларов зарплаты. То есть, если девушка или юноша заработали 10 тысяч в год, из зарплаты только за это будет вычтено 163 доллара. Есть и другие выплаты, включая взносы в профоюз, если молодой человек решает в него вступить. Работодатель может вычитать какие-то суммы за еду и проживание, если такие вычеты предусмотрены законодательством (например, если молдые люди работают воспитателями или вожатыми в летних лагерях отдыха, но в этих случаях Закон устанавливает максимальные суммы вычетов в пересчёте на день, и эти суммы весьма невелики.

К тому же, подростки моложе 18 лет не делают взносы в пенсионные фонды Квебека, что тоже немалважно.

И о распорядке дня

Работники моложе 16 лет обязаны учиться, и работодатель не имеет право назначать рабочую смену во время учебных занятий, и о расписании учёбы работник должен поставить работодателя в известность.

Подростков до 18 лет нельзя назначать на работу в ночную смену. Им запрещено работать с 23 часов до 6 утра (допускаются исключения — работа в театре, в кино, выступление на концертах, работа в социальных службах, в лагерях отдыха. Если есть сомнения, рекомендуется опять же проконсультироваться в Комиссии по соблюдению трудовых норм или же в профсоюзе.